تعز: الجيش يصد هجمات حوثية في الجبهة الشرقية وسط تبادل ناري عنيف

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص

اندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم السبت، بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث شهدت المنطقة تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار واشتباكات دامية.

وفقًا للمركز الإعلامي لمحور تعز، فقد حاولت المليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع الجيش في المحور الشرقي، إلا أن القوات الحكومية تصدت للمهاجمين وأفشلت محاولتهم.

الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أفراد المليشيا الحوثية، في حين سُمع دوي انفجارات قوية في المنطقة مما أثار مخاوف السكان المحليين في الأحياء القريبة من الجبهة.

في الوقت نفسه، تواصل مليشيا الحوثي دفع تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط تعز، وتقوم بإنشاء مواقع قتالية في المناطق الريفية المحيطة.

على صعيد آخر، وفي ظل هذه الاشتباكات المستمرة، تمكنت قوات الجيش خلال الأيام الماضية من إحباط العديد من محاولات التسلل الحوثي، إلى جانب استهداف تعزيزات وتحركات المليشيا في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.