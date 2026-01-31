آخر الاخبار

تعز: الجيش يصد هجمات حوثية في الجبهة الشرقية وسط تبادل ناري عنيف الذهب يتكبد أكبر خسارة يومية منذ 1983 والفضة تهوي بأكثر من30% واشنطن توافق على صفقة صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة استمرار التهاب الحلق بعد المضاد- إليك الأسباب الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها واشنطن تبلغ حليفاً إقليمياً باحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران فجر الأحد   عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي

تعز: الجيش يصد هجمات حوثية في الجبهة الشرقية وسط تبادل ناري عنيف

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -خاص
عدد القراءات 193

 

اندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم السبت، بين قوات الجيش الوطني اليمني ومليشيات الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، حيث شهدت المنطقة تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار واشتباكات دامية.

وفقًا للمركز الإعلامي لمحور تعز، فقد حاولت المليشيات الحوثية التسلل إلى مواقع الجيش في المحور الشرقي، إلا أن القوات الحكومية تصدت للمهاجمين وأفشلت محاولتهم.

الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد أفراد المليشيا الحوثية، في حين سُمع دوي انفجارات قوية في المنطقة مما أثار مخاوف السكان المحليين في الأحياء القريبة من الجبهة.

في الوقت نفسه، تواصل مليشيا الحوثي دفع تعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط تعز، وتقوم بإنشاء مواقع قتالية في المناطق الريفية المحيطة.

على صعيد آخر، وفي ظل هذه الاشتباكات المستمرة، تمكنت قوات الجيش خلال الأيام الماضية من إحباط العديد من محاولات التسلل الحوثي، إلى جانب استهداف تعزيزات وتحركات المليشيا في مختلف جبهات القتال بالمحافظة.

إقراء أيضاً
مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز
تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة
توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض ..
العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري مو
مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة وي
عاجل: الأمم المتحدة تكشف عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات مكاتبها في صنعاء إلى مو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول