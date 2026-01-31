الذهب يتكبد أكبر خسارة يومية منذ 1983 والفضة تهوي بأكثر من30%

آخر الاخبار

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات
 انخفض سعر الذهب، اليوم، ويتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ عام 1983، في حين تراجعت أسعار الفضة بنحو (30%) متجهة نحو تسجيل أسوأ يوم لها على الإطلاق.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (9.5%) إلى (4883.62) دولارًا للأونصة (الأوقية)، وذلك بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ (5594.82) دولارًا يوم الخميس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة (11.4%) إلى (4745.10) دولارًا عند التسوية.

وفي المعادن الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو (27.7%) إلى (83.99) دولارًا ‍للأوقية، بعد أن وصل في وقت سابق إلى (77.72) دولارًا، كما خسر البلاتين (19.18%)، مسجلًا (2125) دولارًا للأوقية، والبلاديوم (15.7%) إلى (1682) دولارًا

