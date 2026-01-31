آخر الاخبار

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على عملية بيع صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار. واشنطن توافق على صفقة صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار

وأوضح البنتاغون في بيان أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، صواريخ باتريوت المتطورة، من الفئة 3 المعززة (PAC-3 MSE) - ستكون شركة لوكهيد مارتن.

وجاءت موافقة وزارة الخارجية استجابة لطلب تقدمت به السعودية لشراء 730 صاروخا من هذا الطراز.

وأضافت وزارة الحرب أن عملية البيع المقترحة "لن تغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة

