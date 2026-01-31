واشنطن توافق على صفقة صواريخ باتريوت للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة استمرار التهاب الحلق بعد المضاد- إليك الأسباب الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها واشنطن تبلغ حليفاً إقليمياً باحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران فجر الأحد عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن موافقة وزارة الخارجية على عملية بيع صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار. واشنطن توافق على صفقة صواريخ "باتريوت" للسعودية بقيمة 9 مليارات دولار
وأوضح البنتاغون في بيان أن المقاول الرئيسي لبيع الصواريخ، صواريخ باتريوت المتطورة، من الفئة 3 المعززة (PAC-3 MSE) - ستكون شركة لوكهيد مارتن.
وجاءت موافقة وزارة الخارجية استجابة لطلب تقدمت به السعودية لشراء 730 صاروخا من هذا الطراز.
وأضافت وزارة الحرب أن عملية البيع المقترحة "لن تغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة