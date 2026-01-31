شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

استشهد 7 فلسطينيين منذ فجر اليوم السبت وأصيب آخرون جراء قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة،

بينما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانتقال فورا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد الإسعاف والطوارىء بالقطاع باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في مدينة غزة وسط القطاع في قصف إسرائيلي صباح اليوم السبت استهدف شقة سكنية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال.

وقالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن 7 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم السبت، كما أفاد الإسعاف والطوارىء بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية أفادت أمس الجمعة باستشهاد فلسطينين اثنين، وإصابة آخرين، في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة، استهدفت مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي، وسط القطاع.

"تصعيد خطير"

في غضون ذلك، قالت حركة حماس إن استمرار قصف الاحتلال لمختلف مناطق غزة يشكل تصعيدا خطيرا، ويعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار، وإصراره على التنصل من التزاماته.

وطالبت الحركة في بيان، الوسطاء والدول الضامنة بتحمل مسؤولياتهم، لوضع حد لما وصفته بعربدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدم السماح له بتعطيل الاتفاق.

كما طالبت بممارسة ضغط جاد لوقف العدوان المتكرر على أهل غزة، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، إضافة إلى تمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة.

ويأتي بيان الحركة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير والخرق المتواصل للاتفاق، حيث قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 508 فلسطينيين وأصاب 1356 آخرين، وفق المركز الفلسطيني للإعلام