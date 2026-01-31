آخر الاخبار

حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة استمرار التهاب الحلق بعد المضاد- إليك الأسباب الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها واشنطن تبلغ حليفاً إقليمياً باحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران فجر الأحد   عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض

حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 150

 حبوب الشباب من الأعراض التي تؤرق من تنتابه، نظرًا لروتين القضاء عليها، وكذا التخلص من البقع الداكنة التي تبقى على الوجه، بعد إزالتها والتخلص منها.ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية،

هل الاكتئاب يسبب حب الشباب؟

هل الاكتئاب يسبب حب الشباب؟

يعتبر الاكتئاب والتوتر والقلق من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب على البشرة، إذ يزيد من حالة البشرة سوءًا، والتهابات جلدية، وذلك بجانب الأسباب التالية:

  • البكتيريا.
  • - تراكم خلايا الجلد الميتة على البشرة.
  • - تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات.
  • - تناول الأطعمة المقلية التي تحتوي على كم هائل من الدهون.
  • - تراكم الدهون على البشرة (الزهم).

ما أعراض حب الشباب؟

ولحبوب الشباب أعراض تظهر على البشرة، وهي:

  • البثور المليئة بالصديد.
  • - نتوءات صغيرة متغيرة اللون تكون حمراء اللوان أو أغمق من لون البشرة الطبيعي.
  • - ظهور الرؤوس السوداء.
  • - ظهور الرؤوس البيضاء.
  • - ظهور كتل كبيرة تحت الجلد وتكون مؤلمة.

ما محفزات حب الشباب؟

هناك بعض المحفزات التي تساهم في ظهور حب الشباب، أو تزيد من حالة البشرة سوءُا، وهي:

  • ارتداء االقباعات والملابس الضيقة.
  • - البكتيريا العالقة في الهواء.
  • - رطوبة الطقس.
  • - استعمال منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية.
  • - الإجهاد، الذي يزيد من هرمون الكورتيزول.
  • - آثار جانبية لبعض الأدوية.
  • - العبث في بثور حب الشباب.

ما علاج حب الشباب؟

  • تناول الأطعمة الخالية من الدهون.
  • - الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكريات.
  • - الابتعاد عن الإجهاد.
  • - عدم العبث في حب الشباب.
  • - تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب المختص "المضادات الحيوية".
  • - استعمال منتجات البشرة الغنية بحمض الساليسيليك
إقراء أيضاً
سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة
استمرار التهاب الحلق بعد المضاد- إليك الأسباب
الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها
تعالج خشونة المفاصل.. طبيب يوصى بتناول هذه الأطعمة
سبب عدم التبول ليوم كامل- علام يشير
الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول