حب الشباب والاكتئاب- ما العلاقة بينهما

حبوب الشباب من الأعراض التي تؤرق من تنتابه، نظرًا لروتين القضاء عليها، وكذا التخلص من البقع الداكنة التي تبقى على الوجه، بعد إزالتها والتخلص منها.

هل الاكتئاب يسبب حب الشباب؟

يعتبر الاكتئاب والتوتر والقلق من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب على البشرة، إذ يزيد من حالة البشرة سوءًا، والتهابات جلدية، وذلك بجانب الأسباب التالية:

البكتيريا.

- تراكم خلايا الجلد الميتة على البشرة.

- تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والحلويات.

- تناول الأطعمة المقلية التي تحتوي على كم هائل من الدهون.

- تراكم الدهون على البشرة (الزهم).

ما أعراض حب الشباب؟

ولحبوب الشباب أعراض تظهر على البشرة، وهي:

البثور المليئة بالصديد.

- نتوءات صغيرة متغيرة اللون تكون حمراء اللوان أو أغمق من لون البشرة الطبيعي.

- ظهور الرؤوس السوداء.

- ظهور الرؤوس البيضاء.

- ظهور كتل كبيرة تحت الجلد وتكون مؤلمة.

ما محفزات حب الشباب؟

هناك بعض المحفزات التي تساهم في ظهور حب الشباب، أو تزيد من حالة البشرة سوءُا، وهي:

ارتداء االقباعات والملابس الضيقة.

- البكتيريا العالقة في الهواء.

- رطوبة الطقس.

- استعمال منتجات العناية الشخصية الزيتية أو الدهنية.

- الإجهاد، الذي يزيد من هرمون الكورتيزول.

- آثار جانبية لبعض الأدوية.

- العبث في بثور حب الشباب.

ما علاج حب الشباب؟