سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 56

قد يلاحظ الكثير من الأشخاص، عدم التبرز خلال يوم كامل، مما يثير القلق لديهم، خوفًا أن يكون ذلك له دلالات خطيرة، لذا يتسائل بعض عن السبب وكيفية التعامل معه.

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" سبب عدم التبرز ليوم كامل، وكيفية التعامل معه، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد رضوان مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان.

ما سبب عدم التبرز ليوم كامل؟

عدم دخول الحمام والتبرز ليوم واحد أو حتى يومين شيء طبيعي لا يستدعي القلق، ولا يشير إلى الإصابة بالإمساك، فالتبرز عادة تختلف من شخص لـ أخر، هناك أشخاص يكون التبرز عندهم يوميًا وأخرين يوم بعد يوم، وأيضًا قد لا يتبرز أشخاص إلا 3 مرات في الأسبوع.

حالة الإمساك المُزمن، هى التي يقل صاحبها التبرز عن 3 مرات في الأسبوع مع صعوبة أو ألم في البطن، وفي حالة عدم وجود الأعراض المصاحبة غالبًا يكون إمساك خفيف يمكن علاجه بطريق بسيطة في المنزل.

كيف يمكن علاج الإمساك بالمنزل؟

1- شرب كمية كافية من المياه، لأن الجفاف يسبب الإمساك

2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة والخبز البلدي.

3- ممارسة الرياضة الخفيفة، لأن قلة الحركة من أسباب عدم التبرز.

4- التخلص من التوتر والقلق من خلال الاسترخاء، أو تناول المشروبات المُهدئة.

5- لا تؤجل الدخول الحمام في حالة الشعور بالحاجة إلى التبرز.

6- يمكن تناول الزبادي المضاف إليه معلقة زيت زيتون أو اليانسون والنعاع الدافيء