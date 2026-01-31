سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة استمرار التهاب الحلق بعد المضاد- إليك الأسباب الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها واشنطن تبلغ حليفاً إقليمياً باحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران فجر الأحد عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة ويدعمون جماعات مرتبطة بالقاعدة
قد يلاحظ الكثير من الأشخاص، عدم التبرز خلال يوم كامل، مما يثير القلق لديهم، خوفًا أن يكون ذلك له دلالات خطيرة، لذا يتسائل بعض عن السبب وكيفية التعامل معه.
في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" سبب عدم التبرز ليوم كامل، وكيفية التعامل معه، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد رضوان مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان.
ما سبب عدم التبرز ليوم كامل؟
عدم دخول الحمام والتبرز ليوم واحد أو حتى يومين شيء طبيعي لا يستدعي القلق، ولا يشير إلى الإصابة بالإمساك، فالتبرز عادة تختلف من شخص لـ أخر، هناك أشخاص يكون التبرز عندهم يوميًا وأخرين يوم بعد يوم، وأيضًا قد لا يتبرز أشخاص إلا 3 مرات في الأسبوع.
حالة الإمساك المُزمن، هى التي يقل صاحبها التبرز عن 3 مرات في الأسبوع مع صعوبة أو ألم في البطن، وفي حالة عدم وجود الأعراض المصاحبة غالبًا يكون إمساك خفيف يمكن علاجه بطريق بسيطة في المنزل.
كيف يمكن علاج الإمساك بالمنزل؟
1- شرب كمية كافية من المياه، لأن الجفاف يسبب الإمساك
2- تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفاكهة والخبز البلدي.
3- ممارسة الرياضة الخفيفة، لأن قلة الحركة من أسباب عدم التبرز.
4- التخلص من التوتر والقلق من خلال الاسترخاء، أو تناول المشروبات المُهدئة.
5- لا تؤجل الدخول الحمام في حالة الشعور بالحاجة إلى التبرز.
6- يمكن تناول الزبادي المضاف إليه معلقة زيت زيتون أو اليانسون والنعاع الدافيء