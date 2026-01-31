سبب عدم التبرز ليوم كامل- هل له دلالات خطيرة استمرار التهاب الحلق بعد المضاد- إليك الأسباب الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها واشنطن تبلغ حليفاً إقليمياً باحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران فجر الأحد عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة ويدعمون جماعات مرتبطة بالقاعدة
يعاني كثير من الأشخاص من الانتفاخ والغازات المفرطة رغم عدم وجود قولون عصبي، ما يثير تساؤلًا مهمًا:
ما سبب هذه المشكلة وكيف يمكن علاجها؟
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب الغازات المفرطة وطرق التعامل معها، وفقًا لما ذكره الدكتور إيهاب صالح، استشاري أمراض الباطنة.
ما سبب الغازات المفرطة؟يشير صالح إلى أن السبب الأساسي هو زيادة نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء على حساب البكتيريا النافعة، ما يؤدي إلى:
سوء امتصاص الغذاء.
ضعف استفادة الجسم من البروتين والفيتامينات.الإرهاق والعضلات الضعيفة.ضعف الشعر والمزاج السيء.
ما الذي يزيد الغازات في الجسم؟
يوضح استشاري الباطنة أن هناك عدة عوامل قد تزيد الغازات، منها:
1- إجراء عمليات في المعدة أو القولون
2- استخدام أدوية المعدة باستمرار بدون سبب طبي واضح
3- خلل الغدة الدرقية الذي يبطئ حركة الأمعاء ويؤثر على الهضم
كيف يتم تشخيص المشكلة؟
يشدد الدكتور صالح على أن التشخيص يتم غالبًا عن طريق مزرعة البراز، التي تحدد:
وجود بكتيريا ضارة زائدة.
نوع البكتيريا.العلاج المناسب باستخدام المضاد الحيوي المناسب لكل حالة.
كيف يمكن علاج الغازات المفرطة؟
يوضح الطبيب أن العلاج يشمل:
إزالة الأسباب المؤدية مثل بعض أدوية المعدة أو المسكنات غير الضرورية.
استخدام المضادات الحيوية المناسبة عند وجود بكتيريا ضارة زائدة.تعديل نمط التغذية والابتعاد عن المواد الحافظة بكميات كبيرة