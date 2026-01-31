الغازات المفرطة – طبيب يوضح أسبابها وطرق علاجها

السبت 31 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 122

يعاني كثير من الأشخاص من الانتفاخ والغازات المفرطة رغم عدم وجود قولون عصبي، ما يثير تساؤلًا مهمًا:

ما سبب هذه المشكلة وكيف يمكن علاجها؟

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أسباب الغازات المفرطة وطرق التعامل معها، وفقًا لما ذكره الدكتور إيهاب صالح، استشاري أمراض الباطنة.

ما سبب الغازات المفرطة؟يشير صالح إلى أن السبب الأساسي هو زيادة نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء على حساب البكتيريا النافعة، ما يؤدي إلى:

سوء امتصاص الغذاء.

ضعف استفادة الجسم من البروتين والفيتامينات.الإرهاق والعضلات الضعيفة.ضعف الشعر والمزاج السيء.

ما الذي يزيد الغازات في الجسم؟

يوضح استشاري الباطنة أن هناك عدة عوامل قد تزيد الغازات، منها:

1- إجراء عمليات في المعدة أو القولون

2- استخدام أدوية المعدة باستمرار بدون سبب طبي واضح

3- خلل الغدة الدرقية الذي يبطئ حركة الأمعاء ويؤثر على الهضم

كيف يتم تشخيص المشكلة؟

يشدد الدكتور صالح على أن التشخيص يتم غالبًا عن طريق مزرعة البراز، التي تحدد:

وجود بكتيريا ضارة زائدة.

نوع البكتيريا.العلاج المناسب باستخدام المضاد الحيوي المناسب لكل حالة.

كيف يمكن علاج الغازات المفرطة؟

يوضح الطبيب أن العلاج يشمل:

إزالة الأسباب المؤدية مثل بعض أدوية المعدة أو المسكنات غير الضرورية.

استخدام المضادات الحيوية المناسبة عند وجود بكتيريا ضارة زائدة.تعديل نمط التغذية والابتعاد عن المواد الحافظة بكميات كبيرة