واشنطن تبلغ حليفاً إقليمياً باحتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران فجر الأحد

كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أبلغت دولة حليفة في الشرق الأوسط باحتمال صدور قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، في وقت مبكر من فجر يوم الأحد، في ظل تصعيد غير مسبوق للتوتر بين واشنطن وطهران.
ونقل موقع «دروب سايت» عن مصادر استخباراتية أمريكية أن الإدارة الأمريكية تلوّح بخيارين رئيسيين في التعامل مع إيران، يتمثلان في توجيه ضربة عسكرية واسعة أو التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرة إلى أن أي هجوم محتمل قد يتجاوز استهداف برنامج الصواريخ ليشمل مواقع ومنشآت أخرى ذات طابع استراتيجي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة حضورها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، حيث دفعت بمجموعة بحرية تقودها حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، في خطوة اعتُبرت رسالة ردع مباشرة لإيران وسط مخاوف من اندلاع مواجهة مفتوحة بين الطرفين.
في المقابل، أعلنت إيران إدخال ألف طائرة مسيّرة استراتيجية إلى الخدمة القتالية، بالتوازي مع تحذيرات ملاحية بشأن تنفيذ مناورات بحرية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، الأمر الذي رفع منسوب القلق الدولي حيال أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
ودعت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الحرس الثوري الإيراني إلى تجنب أي أعمال تصعيدية في البحر، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المهنية وعدم تعريض السفن وحرية الملاحة الدولية للخطر، مع التشديد على رفض أي اقتراب أو تهديد للقوات الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد صرّح في وقت سابق بأن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق لتجنب الضربة العسكرية، مؤكداً أن طهران أُبلغت بمهلة زمنية محددة، دون الإفصاح عن تفاصيلها.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن، شريطة أن تكون عادلة وعلى أساس الندية، مؤكداً في الوقت ذاته أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية غير مطروحة للتفاوض.