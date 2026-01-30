عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة ويدعمون جماعات مرتبطة بالقاعدة عاجل: الأمم المتحدة تكشف عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات مكاتبها في صنعاء إلى مواقع مجهولة تنسيق استخباراتي يُسقط متهم بقتل رجل أعمال يمني في أديس أبابا بعد فراره إلى السعودية تفاصيل لقاء حزب الإصلاح مع الحكومة الفرنسية وما حمله من رسائل ساحة العروض بعدن تغرق بأعلام المملكة وتخلو كليًا من أنصار المجلس الانتقالي .. وقبائل الصبيحة تطالب بضبط القتلة ومحاسبة المتورطين
قال عبد الرحمن عقيل، عضو الجمعية العمومية في الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن تعيين قيادة الاتحاد للنائب الأول شكّل مخالفة للائحة الأساسية وتجاوزًا لصلاحيات الجمعية العمومية، معتبرًا أن التصريح الأخير للأمين العام يمثل إقرارًا ضمنيًا بوجود هذه المخالفة .
وأوضح عقيل أن ذلك التطور دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إلزام الاتحاد اليمني بإجراء انتخابات، في إطار معالجة الخلل القائم وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها .
وشدد على أن احترام النظام الأساسي والاحتكام إلى الجمعية العمومية يمثلان المسار القانوني الوحيد لتصحيح الأوضاع وإعادة الثقة بمؤسسات كرة القدم اليمنية، داعيًا إلى ضمان الشفافية في أي تعديلات مقترحة وفي الانتخابات المرتقبة .
كما دعا إلى توضيح الآليات الزمنية واللوجستية لانعقاد الجمعية العمومية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ومشاركة فاعلة من الأندية والهيئات الرياضية .
وختم عقيل بالقول إن هذه الإجراءات يجب أن تمثل بداية لإصلاح شامل يعيد لكرة القدم اليمنية مكانتها، ويؤكد الالتزام باللوائح والمعايير الدولية .