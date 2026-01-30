  عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

قال عبد الرحمن عقيل، عضو الجمعية العمومية في الاتحاد اليمني لكرة القدم، إن تعيين قيادة الاتحاد للنائب الأول شكّل مخالفة للائحة الأساسية وتجاوزًا لصلاحيات الجمعية العمومية، معتبرًا أن التصريح الأخير للأمين العام يمثل إقرارًا ضمنيًا بوجود هذه المخالفة .

وأوضح عقيل أن ذلك التطور دفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إلزام الاتحاد اليمني بإجراء انتخابات، في إطار معالجة الخلل القائم وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها .

وشدد على أن احترام النظام الأساسي والاحتكام إلى الجمعية العمومية يمثلان المسار القانوني الوحيد لتصحيح الأوضاع وإعادة الثقة بمؤسسات كرة القدم اليمنية، داعيًا إلى ضمان الشفافية في أي تعديلات مقترحة وفي الانتخابات المرتقبة .

كما دعا إلى توضيح الآليات الزمنية واللوجستية لانعقاد الجمعية العمومية، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية ومشاركة فاعلة من الأندية والهيئات الرياضية .

وختم عقيل بالقول إن هذه الإجراءات يجب أن تمثل بداية لإصلاح شامل يعيد لكرة القدم اليمنية مكانتها، ويؤكد الالتزام باللوائح والمعايير الدولية .