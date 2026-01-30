عبد الرحمن عقيل: تعيين النائب الأول خالف لائحة الاتحاد اليمني وأدى لتدخل الاتحاد الآسيوي مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة ويدعمون جماعات مرتبطة بالقاعدة عاجل: الأمم المتحدة تكشف عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات مكاتبها في صنعاء إلى مواقع مجهولة تنسيق استخباراتي يُسقط متهم بقتل رجل أعمال يمني في أديس أبابا بعد فراره إلى السعودية تفاصيل لقاء حزب الإصلاح مع الحكومة الفرنسية وما حمله من رسائل ساحة العروض بعدن تغرق بأعلام المملكة وتخلو كليًا من أنصار المجلس الانتقالي .. وقبائل الصبيحة تطالب بضبط القتلة ومحاسبة المتورطين
قالت مصادر تابعة لجماعة الحوثي الارهابية إن أربعة من عناصرها قُتلوا خلال مواجهات ميدانية مع القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليًا في جبهات القتال بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وذكرت تلك المصادر، عبر حسابات موالية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتلى ينحدرون جميعًا من مديرية المشنة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث جرى تداول صورهم مرفقة ببيانات نعي تشير إلى مقتلهم في المعارك.
وبحسب المعلومات المنشورة، فإن القتلى هم: عبدالله الشغدري المعروف بـ“أبو صخر”، وعمر الحاشدي المكنى “أبو حاشد”، ونجم الهتار المعروف بـ“أبو معارك”، إضافة إلى أسامة الصرماني المكنى “أبو سجاد”.
وأوضحت المصادر أن مقتل العناصر الأربعة وقع بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026، خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في عدد من جبهات محافظة تعز.
في المقابل، كان محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية قد أعلن، في بيان سابق، مقتل أربعة من عناصر جماعة الحوثي عقب إحباط محاولة تسلل في جبهة الصلو جنوب شرقي المحافظة، مؤكداً استمرار جاهزية قواته للتعامل مع أي تحركات ميدانية.