مصادر حوثية: مقتل أربعة من عناصر الجماعة في اشتباكات بمحافظة تعز

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت مصادر تابعة لجماعة الحوثي الارهابية إن أربعة من عناصرها قُتلوا خلال مواجهات ميدانية مع القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليًا في جبهات القتال بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكرت تلك المصادر، عبر حسابات موالية للجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتلى ينحدرون جميعًا من مديرية المشنة بمحافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث جرى تداول صورهم مرفقة ببيانات نعي تشير إلى مقتلهم في المعارك.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن القتلى هم: عبدالله الشغدري المعروف بـ“أبو صخر”، وعمر الحاشدي المكنى “أبو حاشد”، ونجم الهتار المعروف بـ“أبو معارك”، إضافة إلى أسامة الصرماني المكنى “أبو سجاد”.

وأوضحت المصادر أن مقتل العناصر الأربعة وقع بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026، خلال اشتباكات مع القوات الحكومية في عدد من جبهات محافظة تعز.

في المقابل، كان محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية قد أعلن، في بيان سابق، مقتل أربعة من عناصر جماعة الحوثي عقب إحباط محاولة تسلل في جبهة الصلو جنوب شرقي المحافظة، مؤكداً استمرار جاهزية قواته للتعامل مع أي تحركات ميدانية.