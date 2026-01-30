تحذير عاجل من جوتيريش من انهيار مالي وشيك للأمم المتحدة مع تفاقم الأزمة

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيره للدول الأعضاء من أن المنظمة الدولية تواجه خطر “انهيار مالي وشيك”، في ظل أزمة سيولة حادة ناجمة عن رسوم غير مدفوعة وقواعد مالية تُلزم بإعادة الأموال غير المنفقة.

وأوضح جوتيريش، في رسالة مؤرخة في 28 يناير كانون الثاني وموجهة إلى سفراء الدول الأعضاء، أن “الأزمة تتفاقم، ما يهدد تنفيذ البرامج ويعرضنا لخطر الانهيار المالي”، مضيفا أن الأوضاع “مرشحة لمزيد من التدهور في المستقبل القريب”.

وتواجه الأمم المتحدة ضغوطا مالية متزايدة بعد أن خفضت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانيتها، تمويلها الطوعي لعدد من وكالات المنظمة، إلى جانب امتناعها عن سداد مدفوعات إلزامية تتعلق بالميزانية العامة وميزانية عمليات حفظ السلام.

وقال جوتيريش في الرسالة إن “قرارات عدم دفع الاشتراكات المقررة، التي تمول جزءا كبيرا من الميزانية العامة المعتمدة، تم الإعلان عنها رسميا”، دون أن يحدد الدولة أو الدول المعنية.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الأمم المتحدة بشأن الرسالة.

وأضاف جوتيريش أن أمام الدول الأعضاء خيارين فقط، إما الوفاء الكامل بالتزاماتها المالية وفي المواعيد المحددة، أو الشروع في “إصلاح جذري” لقواعد النظام المالي للأمم المتحدة، محذرا من احتمال نفاد السيولة بحلول يوليو تموز المقبل.