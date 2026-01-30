توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة ويدعمون جماعات مرتبطة بالقاعدة عاجل: الأمم المتحدة تكشف عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات مكاتبها في صنعاء إلى مواقع مجهولة تنسيق استخباراتي يُسقط متهم بقتل رجل أعمال يمني في أديس أبابا بعد فراره إلى السعودية تفاصيل لقاء حزب الإصلاح مع الحكومة الفرنسية وما حمله من رسائل ساحة العروض بعدن تغرق بأعلام المملكة وتخلو كليًا من أنصار المجلس الانتقالي .. وقبائل الصبيحة تطالب بضبط القتلة ومحاسبة المتورطين مأزق أبوظبي في الجغرافيا اليمنية" ورقة سياسية بعنوان: الدور الإماراتي في اليمن إستراتيجية النفوذ السلبي ومأزق الخروج القسري حشد إعلامي واسع في مأرب.. حزب الإصلاح يشيد بدور الإعلام في صناعة الوعي وإسناد المعركة الوطنية، ويدعو لتوحيد الخطاب دفاعاً عن الجمهورية واستعادة الدولة الداخلية اليمنية تُشرف على مراسم الاستلام والتسليم في مصلحة الهجرة والجوازات بين الخلف اللواء عمير والسلف اللواء الرملي
وجّه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظي محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد اسم وذكرى نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق المناضل علي سالم البيض، تقديراً لمسيرته الوطنية ودوره السياسي والنضالي في مراحل مفصلية من تاريخ اليمن الحديث.
ووفقاً لنص التوجيهات الرئاسية، فقد شدد الرئيس على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإطلاق اسم الفقيد علي سالم البيض، على أحد الشوارع الرئيسية أو أي موقع حضري بارز تراه السلطات المحلية مناسباً وبما يليق بمكانته الوطنية.
وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، أعلنت محافظة حضرموت تسمية شارع الستين الرئيسي باسم الفقيد علي سالم البيض، تجسيداً لمواقفه المبدئية والشجاعة، واعتزازاً وإنصافاً لتضحياته، ولجميع الرموز الوطنية التي أحدثت تحولات فارقة في تاريخ البلاد.