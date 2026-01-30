توجيهات رئاسية لأربعة من محافظي المحافظات اليمنية بتخليد ذكرى على سالم البيض .. عاجل

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجّه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظي محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد اسم وذكرى نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق المناضل علي سالم البيض، تقديراً لمسيرته الوطنية ودوره السياسي والنضالي في مراحل مفصلية من تاريخ اليمن الحديث.

ووفقاً لنص التوجيهات الرئاسية، فقد شدد الرئيس على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإطلاق اسم الفقيد علي سالم البيض، على أحد الشوارع الرئيسية أو أي موقع حضري بارز تراه السلطات المحلية مناسباً وبما يليق بمكانته الوطنية.

وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، أعلنت محافظة حضرموت تسمية شارع الستين الرئيسي باسم الفقيد علي سالم البيض، تجسيداً لمواقفه المبدئية والشجاعة، واعتزازاً وإنصافاً لتضحياته، ولجميع الرموز الوطنية التي أحدثت تحولات فارقة في تاريخ البلاد.