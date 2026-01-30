العليمي يؤكد دعم مجلس القيادة الرئاسي لشبوة ويدعو لتوحيد الصف خلال لقاء تشاوري موسع في الرياض

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شارك عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي في اللقاء العام التشاوري الموسع لأبناء محافظة شبوة، الذي أُقيم، برعاية وحضور محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعدد من القيادات والشخصيات الأمنية والعسكرية والاجتماعية وجمع من أبناء المحافظة من مختلف المديريات.

وفي كلمة له خلال اللقاء، أكد الدكتور العليمي الدعم الكامل الذي يوليه مجلس القيادة الرئاسي لمحافظة شبوة، انطلاقًا من أهميتها الاستراتيجية ومكانتها المحورية في الخارطة الوطنية، وما تمتلكه من مقومات بشرية واقتصادية تؤهلها للقيام بدور فاعل في مسار الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار إلى أن شبوة تمثل قاطرة وطنية قادرة بسواعد أبنائها على الإسهام في دفع مسار السلام والتنمية، مؤكدًا أنها اليوم موحّدة بأبنائها وتحتضن الجميع دون إقصاء.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن مرحلة الإقصاء قد انتهت، داعيًا أبناء شبوة إلى توحيد الصف والاصطفاف خلف السلطة المحلية ودعم جهودها، بما يخدم مصالح المحافظة ويحافظ على المكتسبات التي تحققت.

وحيّا الدكتور العليمي أبطال القوات المسلحة والأمن، وفي كافة المحاور العسكرية في القوات المسلحة وقوات دفاع شبوة، وألوية العمالقة، ومختلف الوحدات العسكرية والأمنية، مثمنًا تضحياتهم ودورهم البارز في حفظ الأمن والاستقرار وصون المكتسبات.

وأكد الدكتور العليمي أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، باعتباره إطارًا جامعًا لتوحيد الرؤى والجهود وبناء جنوب متماسك وقوي دون سقوف أو إقصاء، مشيرًا إلى أن مخرجات الحوار التي سيتوافق عليها الجنوبيون ستحظى بدعم ومساندة المملكة، بما يلبي تطلعاتهم ويعزز استقرار المحافظات، وفي مقدمتها محافظة شبوة.

كما عبّر عن تقديره العالي للدور الأخوي الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، سواء من خلال دعمها الأمني والاقتصادي والتنموي، أو عبر جهودها في لمّ شمل الجهود الوطنية وتجنيب محافظة شبوة الانزلاق إلى الصراعات الداخلية، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.

من جانبه، أكد محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير أن وعي أبناء المحافظة والتفافهم المسؤول حول قيادة السلطة المحلية شكّل ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات، مستعرضًا الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لضمان استمرارية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأشار المحافظ إلى حرص محافظة شبوة على المشاركة الفاعلة في الحوار الجنوبي–الجنوبي، بما يكفل حصول أبنائها على حقوقهم كاملة، استنادًا إلى استحقاقاتها الوطنية ومقوماتها التنموية، كما تطرق إلى الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع أبناء المحافظة.

وفي ختام اللقاء، عبّر المشاركون من أبناء محافظة شبوة، من مختلف المديريات والمكونات السياسية والاجتماعية، عن تقديرهم لهذا اللقاء التشاوري، مؤكدين أهميته في تعزيز التواصل، وتوحيد الصف، ودعم مسار الاستقرار والتنمية في المحافظة.