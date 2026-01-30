تنسيق استخباراتي يُسقط متهم بقتل رجل أعمال يمني في أديس أبابا بعد فراره إلى السعودية

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 315

قالت مصادر أمنية إن تنسيقًا أمنيًا واستخباريًا بين السلطات السعودية والإثيوبية أسفر عن إلقاء القبض على مشتبه به في مقتل رجل أعمال يمني، بعد فراره من إثيوبيا إلى المملكة عقب ارتكاب الجريمة.

وعُثر على رجل الأعمال اليمني فضل صالح عبد الرحمن العوادي مقتولًا داخل شقته السكنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في واقعة أثارت صدمة في أوساط الجالية اليمنية، فيما باشرت السلطات الإثيوبية تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت مصادر في أوساط المغتربين اليمنيين أن العوادي، المقيم في السعودية، كان قد وصل إلى أديس أبابا في زيارة قصيرة، واستضاف في شقته شخصًا يُدعى علي حسن اليافعي لعدة أيام قبل وقوع الجريمة، وسط ترجيحات بتورط الأخير في الحادث.

وبحسب المصادر، غادر المشتبه به الشقة عقب تنفيذ الجريمة، وسافر على متن رحلة جوية إلى السعودية في محاولة للفرار من الملاحقة الأمنية.

ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد مرور وقت، عندما عثرت عاملة نظافة على الجثمان وأبلغت السلطات، التي سارعت إلى تعميم بيانات المشتبه به والتنسيق مع الجهات الأمنية السعودية.

وأضافت المصادر أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم فور وصوله إلى أراضيها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وكافة تفاصيلها.