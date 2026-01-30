مصادر أمنية أفريقية: الحوثيون يدرّبون قراصنة الصومال ويزوّدونهم بتقنيات متقدمة ويدعمون جماعات مرتبطة بالقاعدة عاجل: الأمم المتحدة تكشف عن قيام مليشيا الحوثي بنهب معدات مكاتبها في صنعاء إلى مواقع مجهولة تنسيق استخباراتي يُسقط متهم بقتل رجل أعمال يمني في أديس أبابا بعد فراره إلى السعودية تفاصيل لقاء حزب الإصلاح مع الحكومة الفرنسية وما حمله من رسائل ساحة العروض بعدن تغرق بأعلام المملكة وتخلو كليًا من أنصار المجلس الانتقالي .. وقبائل الصبيحة تطالب بضبط القتلة ومحاسبة المتورطين مأزق أبوظبي في الجغرافيا اليمنية" ورقة سياسية بعنوان: الدور الإماراتي في اليمن إستراتيجية النفوذ السلبي ومأزق الخروج القسري حشد إعلامي واسع في مأرب.. حزب الإصلاح يشيد بدور الإعلام في صناعة الوعي وإسناد المعركة الوطنية، ويدعو لتوحيد الخطاب دفاعاً عن الجمهورية واستعادة الدولة الداخلية اليمنية تُشرف على مراسم الاستلام والتسليم في مصلحة الهجرة والجوازات بين الخلف اللواء عمير والسلف اللواء الرملي قوات الطوارئ تنتشر في العبر: شريان اليمن البري تحت الحماية المشددة أثناء توجههم لأداء العمرة… وفاة أربعة يمنيين في حادث سير بشرورة
قالت مصادر أمنية إن تنسيقًا أمنيًا واستخباريًا بين السلطات السعودية والإثيوبية أسفر عن إلقاء القبض على مشتبه به في مقتل رجل أعمال يمني، بعد فراره من إثيوبيا إلى المملكة عقب ارتكاب الجريمة.
وعُثر على رجل الأعمال اليمني فضل صالح عبد الرحمن العوادي مقتولًا داخل شقته السكنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في واقعة أثارت صدمة في أوساط الجالية اليمنية، فيما باشرت السلطات الإثيوبية تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
وذكرت مصادر في أوساط المغتربين اليمنيين أن العوادي، المقيم في السعودية، كان قد وصل إلى أديس أبابا في زيارة قصيرة، واستضاف في شقته شخصًا يُدعى علي حسن اليافعي لعدة أيام قبل وقوع الجريمة، وسط ترجيحات بتورط الأخير في الحادث.
وبحسب المصادر، غادر المشتبه به الشقة عقب تنفيذ الجريمة، وسافر على متن رحلة جوية إلى السعودية في محاولة للفرار من الملاحقة الأمنية.
ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد مرور وقت، عندما عثرت عاملة نظافة على الجثمان وأبلغت السلطات، التي سارعت إلى تعميم بيانات المشتبه به والتنسيق مع الجهات الأمنية السعودية.
وأضافت المصادر أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم فور وصوله إلى أراضيها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وكافة تفاصيلها.