تفاصيل لقاء حزب الإصلاح مع الحكومة الفرنسية وأبرز الرسائل نقلها

الجمعة 30 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً

أكد عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية الأستاذ عبدالرزاق الهجري، حرص الإصلاح على انجاح مجلس القيادة الرئاسي، لانجاز المهام الوطنية الكبيرة، باستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ونوه الهجري، خلال لقائه سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كمّون، بجهود قيادة الشرعية والحكومة، في تثبيت الأمن والاستقرار، في كل المحافظات المحررة، وتطبيع الأوضاع فيها.

وأشاد عضو الهيئة العليا للإصلاح، بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وأدوارها في الاستجابة للقيادة والحكومة ودعمها في مختلف المجالات، ودورها البارز في انهاء التصعيد وتطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية والعاصمة المؤقتة عدن، ودعمها الكبير في المجال الاقتصادي والمنحة المقدمة لمساعدة الحكومة على انجاز المهام وصرف الرواتب.

وناقش اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية، والتحديات الماثلة.

وأكد الهجري على أهمية دور الأشقاء والأصدقاء، في دعم الحكومة ومساندتها في تثبيت الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتحقيق الأولويات على طريق انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، لتحقيق تطلعات اليمنيين، والاسهام في تحقيق الامن والسلم الإقليمي والدولي.

من جانبها، أكدت سفيرة جمهورية فرنسا، على دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وعمل مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن، لتحقيق مصالح الشعب اليمني.

حضر اللقاء من جانب الإصلاح، نائب رئيس الكتلة البرلمانية رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بعدن، النائب انصاف مايو، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالأمانة العامة، الدكتور ابراهيم الشامي، ورئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حضرموت، محمد بازياد.