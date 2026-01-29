الداخلية اليمنية تُشرف على مراسم الاستلام والتسليم في مصلحة الهجرة والجوازات بين الخلف اللواء عمير والسلف اللواء الرملي

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن عملية الاستلام والتسليم جرت، اليوم، في رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بين الرئيس السابق للمصلحة محمد عبدالقادر الرملي، والرئيس الجديد طارق عمير النسي، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) الصادر في 8 يناير/كانون الثاني 2026، القاضي بتكليف النسي رئيسًا للمصلحة.

وأضافت الوزارة أن مراسم الاستلام والتسليم أُجريت بموجب أمر إداري صادر عن وزارة الداخلية اليمنية، وتحت إشراف لجنة برئاسة عبدالماجد العامري، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، وعضوية عبدالجبار محمد علي سالم، وكيل المصلحة، و**عبدالله أحمد العريقي**، مدير عام الإمداد والتموين بالوزارة.

وخلال العملية، جرى الاطلاع على سير العمل في المصلحة، ومراجعة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي، بحسب البيان.

ونقل البيان عن العامري تأكيده التزام وزارة الداخلية بمبدأ التداول الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي، مشيدًا بجهود الرملي خلال فترة رئاسته للمصلحة.

من جانبه، قال النسي إنه سيعمل على تطوير أداء المصلحة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد.

وفي سياق متصل، التقت لجنة الاستلام والتسليم ورئيس المصلحة الجديد علوي محمد عبدالقادر بافقيه، القنصل العام للجمهورية اليمنية في جدة، حيث جرى بحث تعزيز التنسيق وتسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين اليمنيين في الخارج.

وحضر اللقاء عبد الناصر مثنى، نائب القنصل العام في جدة.