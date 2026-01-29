الداخلية اليمنية تُشرف على مراسم الاستلام والتسليم في مصلحة الهجرة والجوازات بين الخلف اللواء عمير والسلف اللواء الرملي قوات الطوارئ تنتشر في العبر: شريان اليمن البري تحت الحماية المشددة أثناء توجههم لأداء العمرة… وفاة أربعة يمنيين في حادث سير بشرورة دعوة عاجلة للأمم المتحدة: المركز الأمريكي يطالب بتدخل مباشر لتنفيذ صفقة الأسرى مقتل ''أم زكي'' بطلة مسلسل باب الحارة قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكبير بين الشراء والبيع رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز يبحث سبل التعاون الدفاعي والأمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا وجهود توحيد الجيش والأمن العثور على متفجرات ومخلفات حربية في المناطق التي انسحبت منها قوات المجلس الإنتقالي المنحل اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة
تسلّمت قوات الطوارئ التابعة للفرقة الأولى مهام تأمين نقاط التفتيش الرئيسية على الخط الدولي في منطقة العبر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن على أحد أهم الطرق البرية في البلاد.
وقالت مصادر عسكرية "أن الانتشار شمل المواقع الحيوية الممتدة من مجمع الناصر وصولًا إلى مفرق العبر، إضافة الخط الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب وصولًا إلى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وبحسب المصادر، تتركز مهام القوات على مكافحة التهريب، وملاحقة المطلوبين أمنيًا، ومنع الاعتداءات على المسافرين، في ظل تزايد الحركة على هذا الطريق الذي يربط محافظة مأرب بمحافظة حضرموت، ويمتد حتى منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
ويُعد طريق العبر شريانًا بريًا حيويًا لحركة المسافرين والتجارة بين شرق اليمن وشماله، كما يمثل المسار الرئيسي لحركة النقل باتجاه منفذ الوديعة، المنفذ البري الوحيد العامل بين اليمن والسعودية.
وخلال السنوات الماضية، تعرّض الطريق لسلسلة من الحوادث الأمنية، شملت عمليات تهريب واعتداءات على مسافرين وشاحنات نقل، ما دفع السلطات إلى تنفيذ ترتيبات أمنية متكررة بهدف تأمينه وضمان سلامة العابرين.
من هي قوات الطوارئ
يشار إلى ان قوات الطوارئ هي تشكيل قتالي مستحدث ظهر بعد 2022، وتُعد جزءًا من القوى المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لكنها لا تخضع رسميًا لوزارة الدفاع اليمنية، وتعمل تحت قيادة القوات المشتركة التابعة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
ونشأت قوات من إعادة هيكلة وحدات سابقة مثل “قوات اليمن السعيد” التي تشكلت بدعم سعودي منذ 2019، والتي كانت تعمل على الحدود الشمالية محاربة للتمرد.
بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، تمت إعادة تنظيم هذه الوحدات تحت اسم “قوات الطوارئ اليمنية”، مع ارتباط تنظيمها بالهيئة العسكرية العليا للمجلس الرئاسي والتحالف.