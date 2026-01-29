 أثناء توجههم لأداء العمرة… وفاة أربعة يمنيين في حادث سير بشرورة

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت مصادر يمنية إن أربعة مواطنين يمنيين، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، توفوا في حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع في منطقة شرورة جنوب المملكة، عندما تعرضت سيارة أجرة لحادث مروري. وكان يقود السيارة المواطن حسين الدوح، من أبناء مديرية بيحان في محافظة شبوة، وعلى متنها أسرتان من مديرية عسيلان.

وبحسب المعلومات، أسفر الحادث عن وفاة المواطن أحمد علي صالح نوران، ونجله الطفل يحيى، إضافة إلى زوجته، وهي ابنة المواطن مساعد صالح الهاجري، في واقعة أودت بحياة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة.

كما أدى الحادث إلى وفاة ابنة المواطن محمد علي الضريبي، فيما أُصيب زوجها ناصر علي الضيفلي، إلى جانب سائق السيارة، بإصابات متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.