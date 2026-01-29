أثناء توجههم لأداء العمرة… وفاة أربعة يمنيين في حادث سير بشرورة دعوة عاجلة للأمم المتحدة: المركز الأمريكي يطالب بتدخل مباشر لتنفيذ صفقة الأسرى مقتل ''أم زكي'' بطلة مسلسل باب الحارة قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكبير بين الشراء والبيع رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز يبحث سبل التعاون الدفاعي والأمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا وجهود توحيد الجيش والأمن العثور على متفجرات ومخلفات حربية في المناطق التي انسحبت منها قوات المجلس الإنتقالي المنحل اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد
قالت مصادر يمنية إن أربعة مواطنين يمنيين، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، توفوا في حادث سير وقع في المملكة العربية السعودية أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة.
وأضافت المصادر أن الحادث وقع في منطقة شرورة جنوب المملكة، عندما تعرضت سيارة أجرة لحادث مروري. وكان يقود السيارة المواطن حسين الدوح، من أبناء مديرية بيحان في محافظة شبوة، وعلى متنها أسرتان من مديرية عسيلان.
وبحسب المعلومات، أسفر الحادث عن وفاة المواطن أحمد علي صالح نوران، ونجله الطفل يحيى، إضافة إلى زوجته، وهي ابنة المواطن مساعد صالح الهاجري، في واقعة أودت بحياة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة.
كما أدى الحادث إلى وفاة ابنة المواطن محمد علي الضريبي، فيما أُصيب زوجها ناصر علي الضيفلي، إلى جانب سائق السيارة، بإصابات متفاوتة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ولم تذكر المصادر مزيدًا من التفاصيل حول أسباب الحادث، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق.