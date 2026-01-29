أثناء توجههم لأداء العمرة… وفاة أربعة يمنيين في حادث سير بشرورة دعوة عاجلة للأمم المتحدة: المركز الأمريكي يطالب بتدخل مباشر لتنفيذ صفقة الأسرى مقتل ''أم زكي'' بطلة مسلسل باب الحارة قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكبير بين الشراء والبيع رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز يبحث سبل التعاون الدفاعي والأمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا وجهود توحيد الجيش والأمن العثور على متفجرات ومخلفات حربية في المناطق التي انسحبت منها قوات المجلس الإنتقالي المنحل اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد
أعرب المركز الأمريكي للعدالة، عن قلقه البالغ إزاء تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في 23 ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.
وقال المركز في بيان له، إن شهرا كامل مر على إعلان الاتفاق دون الشروع في تنفيذ مرحلته الأولى التي كان من المقرر أن تبدأ في 27 يناير الجاري، وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى إن استمرار حالة الجمود وغياب أي مؤشرات عملية على تنفيذ الاتفاق، يقوض الأهداف الإنسانية التي أُبرم من أجلها، ويُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم رهائن لمعاناة ممتدة.
وعبر المركز عن قلقه من التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بشأن عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم، معتبرا أن الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية، ويعمّق حالة القلق الحقوقي.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مواصلة جهوده في تيسير تنفيذ الاتفاق، والعمل على تقديم إيضاحات علنية بشأن أسباب تأخر التنفيذ، والمساعدة في معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق البدء بعملية الإفراج.
وكانت رابطة المختطفين قد طالبت في وقت سابق المبعوث الأممي إلى اليمن بالتدخل لتنفيذ اتفاق مسقط بشأن الأسرى والمختطفين، وذلك بعد تراجع الحوثي عن الشروع في تنفيذ الخطوات العملية لانجاز الصفقة.