دعوة عاجلة للأمم المتحدة: المركز الأمريكي يطالب بتدخل مباشر لتنفيذ صفقة الأسرى

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026

أعرب المركز الأمريكي للعدالة، عن قلقه البالغ إزاء تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في 23 ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

وقال المركز في بيان له، إن شهرا كامل مر على إعلان الاتفاق دون الشروع في تنفيذ مرحلته الأولى التي كان من المقرر أن تبدأ في 27 يناير الجاري، وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى إن استمرار حالة الجمود وغياب أي مؤشرات عملية على تنفيذ الاتفاق، يقوض الأهداف الإنسانية التي أُبرم من أجلها، ويُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم رهائن لمعاناة ممتدة.

وعبر المركز عن قلقه من التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بشأن عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم، معتبرا أن الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية، ويعمّق حالة القلق الحقوقي.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مواصلة جهوده في تيسير تنفيذ الاتفاق، والعمل على تقديم إيضاحات علنية بشأن أسباب تأخر التنفيذ، والمساعدة في معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق البدء بعملية الإفراج.

وكانت رابطة المختطفين قد طالبت في وقت سابق المبعوث الأممي إلى اليمن بالتدخل لتنفيذ اتفاق مسقط بشأن الأسرى والمختطفين، وذلك بعد تراجع الحوثي عن الشروع في تنفيذ الخطوات العملية لانجاز الصفقة.