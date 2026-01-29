مقتل ''أم زكي'' بطلة مسلسل باب الحارة

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

أفادت تقارير اعلامية، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية " أم زكي".

وبناء على تحقيقات أولية من الجهات المختصة، قُتلت الفنانة داخل منزلها في العاصمة دمشق.

وأشارت معلومات أولية إلى أن المشتبه به الرئيسي في الجريمة هي الخادمة المنزلية الأجنبية التي تعمل لدى الراحلة، والتي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية فورا تحقيقات موسعة في موقع الحادث لكشف كامل ملابساتها والوقوف على دوافعها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، أكد نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور،وقوع الجريمة صباح اليوم الخميس، وفق RT.