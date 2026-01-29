مقتل ''أم زكي'' بطلة مسلسل باب الحارة قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكبير بين الشراء والبيع رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز يبحث سبل التعاون الدفاعي والأمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا وجهود توحيد الجيش والأمن العثور على متفجرات ومخلفات حربية في المناطق التي انسحبت منها قوات المجلس الإنتقالي المنحل اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل
أفادت تقارير اعلامية، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية " أم زكي".
وبناء على تحقيقات أولية من الجهات المختصة، قُتلت الفنانة داخل منزلها في العاصمة دمشق.
وأشارت معلومات أولية إلى أن المشتبه به الرئيسي في الجريمة هي الخادمة المنزلية الأجنبية التي تعمل لدى الراحلة، والتي لا تزال متوارية عن الأنظار حتى الآن.
وقد باشرت الأجهزة الأمنية فورا تحقيقات موسعة في موقع الحادث لكشف كامل ملابساتها والوقوف على دوافعها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أكد نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور،وقوع الجريمة صباح اليوم الخميس، وفق RT.