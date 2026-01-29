قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكبير بين الشراء والبيع رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز يبحث سبل التعاون الدفاعي والأمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا وجهود توحيد الجيش والأمن العثور على متفجرات ومخلفات حربية في المناطق التي انسحبت منها قوات المجلس الإنتقالي المنحل اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، متأثرة بالإرتفاع التاريخي للمعدن النفيس عالميا، حيث وصل سعر الأوقية اليوم الخميس إلى 5600 دولار.
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 670,000 ريال
بيع = 690,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 81,000 ريال
بيع = 88,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 1,880,000 ريال
بيع = 1,930,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 236,000 ريال
بيع = 250,000 ريال