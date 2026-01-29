آخر الاخبار

قفزة غير مسبوقة لأسعار الذهب في اليمن.. تعرف على آخر تحديث بالأسعار والفارق الكبير بين الشراء والبيع

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، متأثرة بالإرتفاع التاريخي للمعدن النفيس عالميا، حيث وصل سعر الأوقية اليوم الخميس إلى 5600 دولار.

أسعار الذهب في صنعاء

 جنيه الذهب

شراء = 670,000 ريال  

بيع = 690,000 ريال  

 جرام عيار 21

شراء = 81,000 ريال   

بيع = 88,000 ريال    

  أسعار الذهب في عدن 

 جنيه الذهب

شراء = 1,880,000 ريال  

بيع = 1,930,000 ريال     

 جرام عيار 21

شراء = 236,000 ريال   

بيع = 250,000 ريال      

