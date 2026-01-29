رئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز يبحث سبل التعاون الدفاعي والأمني مع سفيري أمريكا وبريطانيا وجهود توحيد الجيش والأمن

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- الرياض

عدد القراءات 103

بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجال العسكري والأمني.

كما بحث رئيس هيئة الأركان مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف، أوجه التعاون الدفاعي وتعزيز الشراكة والدعم في مجال الأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب.

وخلال اللقاءات أشاد رئيس هيئة الأركان بمواقف أمريكا وبريطانيا الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ودعم جهود إحلال السلام.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من الدعم للقوات المسلحة اليمنية لرفع كفاءتها وتطوير قدراتها لتكون شريكا فاعلا في تعزيز الأمن البحري..

مشيرا إلى جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وفي محاربة عمليات التهريب في البحر والبر، وتضحياتها في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبقية التنظيمات الارهابية.

وتطرّق الفريق بن عزيز إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العليا بقيادة رئيس مجلس القيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وبدعم وإسناد فاعل من قيادة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في سبيل توحيد الجيش والأمن وإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الشرقية.

كما أشاد بدعم المملكة لليمن واستقراره ووحدته ومواقفها الأخوية إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة على مختلف المستويات والظروف.

حضر اللقاءات قائد المنطقة العسكرية الثامنة اللواء الركن طيار هادي العولقي، والمُلحق العسكري في سفارة بلادنا لدى الرياض اللواء الركن يحيى الوعيل.