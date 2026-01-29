اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء''

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 107

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عن تطلعها إلى تشكيل حكومة كفاءات جديدة في اليمن تضم نساء.

جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة واشنطن لدى اليمن نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت السفارة: "نتابع عن كثب ونثمن جهود رئيس الوزراء شائع الزنداني في التركيز على تشكيل حكومة تمثل التنوع الجغرافي، وتضم كفاءات فنية وخبرات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعب اليمني".

وأضافت السفارة: "كما نتطلع إلى تشكيل حكومة تضم نساء، إذ يشكّلن نصف سكان اليمن، وقد عانت أصواتهن تاريخياً من التهميش".

يشار إلى أن الحكومة اليمنية الحالية المزمع تغييرها بأخرى، خالية من أي وزيرة.