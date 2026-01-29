اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران كاف يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عن تطلعها إلى تشكيل حكومة كفاءات جديدة في اليمن تضم نساء.
جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة واشنطن لدى اليمن نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.
وقالت السفارة: "نتابع عن كثب ونثمن جهود رئيس الوزراء شائع الزنداني في التركيز على تشكيل حكومة تمثل التنوع الجغرافي، وتضم كفاءات فنية وخبرات قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعب اليمني".
وأضافت السفارة: "كما نتطلع إلى تشكيل حكومة تضم نساء، إذ يشكّلن نصف سكان اليمن، وقد عانت أصواتهن تاريخياً من التهميش".
يشار إلى أن الحكومة اليمنية الحالية المزمع تغييرها بأخرى، خالية من أي وزيرة.