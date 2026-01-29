اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران كاف يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة
قال مصدر حكومي أن المشاورات بشأن تشكيل حكومة شائع الزنداني ما تزال مستمرة، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الجاري، على أن يُعلَن عنها مطلع الأسبوع المقبل.
ونقل "العربي الجديد" عن المصدر قوله أن بعض وزراء الحكومة الحالية سيبقون في مناصبهم مع تمثيل للمرأة.
وأشار الى أن الزنداني يجري مشاوراته بشكل مستقل ومخوَّل باختيار المرشّحين من الأحزاب أو من خارجها دون مطالبة أي طرف بتقديم أسماء.
وكان مصدر حكومي مسؤول قال الإثنين الماضي، ان مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأمس الأربعاء، عبرت السفارة الأميركية لدى اليمن عن دعمها لجهود رئيس الوزراء شائع الزنداني في تشكيل حكومة كفاءات تمثل التنوع الجغرافي، وتحقق نتائج ملموسة للشعب اليمني، مشيرة إلى تطلعها أن تضم الحكومة نساء باعتبارهن نصف سكان البلاد.