الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

قال مصدر حكومي أن المشاورات بشأن تشكيل حكومة شائع الزنداني ما تزال مستمرة، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية الأسبوع الجاري، على أن يُعلَن عنها مطلع الأسبوع المقبل.

ونقل "العربي الجديد" عن المصدر قوله أن بعض وزراء الحكومة الحالية سيبقون في مناصبهم مع تمثيل للمرأة.

وأشار الى أن الزنداني يجري مشاوراته بشكل مستقل ومخوَّل باختيار المرشّحين من الأحزاب أو من خارجها دون مطالبة أي طرف بتقديم أسماء.

وكان مصدر حكومي مسؤول قال الإثنين الماضي، ان مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأمس الأربعاء، عبرت السفارة الأميركية لدى اليمن عن دعمها لجهود رئيس الوزراء شائع الزنداني في تشكيل حكومة كفاءات تمثل التنوع الجغرافي، وتحقق نتائج ملموسة للشعب اليمني، مشيرة إلى تطلعها أن تضم الحكومة نساء باعتبارهن نصف سكان البلاد.