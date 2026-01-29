آخر الاخبار

اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران كاف يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة

هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 197

نفى سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، الأربعاء، رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.

وكتب الدوسري، في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح.

وأضاف أن الشيخ طحنون بن زايد يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، فهي بيته، وقيادتها أهله.

إقراء أيضاً
ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ وم
احتجاجات إيران: 6000 قتيل وتحقيق في مصير أكثر من 17 ألفًا آخرين
رادار تركي في مطار دمشق يثير فزع إسرائيل… ودمشق تؤكد: إجراء مدني وسيادي
ترامب يحذر العراق: إعادة المالكي للحكم «خطأ فادح» وتهديد بوقف الدعم الامريكي
ترامب يكشف عن أسطول عسكري آخر يتجه الآن نحو إيران
ترامب يهدد إيران بإسطول ضخم أكبر من المرسل إلى فنزويلا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول