هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

نفى سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، الأربعاء، رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.

وكتب الدوسري، في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح.

وأضاف أن الشيخ طحنون بن زايد يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، فهي بيته، وقيادتها أهله.