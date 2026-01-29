اهتمام أمريكي بالتشكيلة المرتقبة للحكومة اليمنية: ''نتطلع لحكومة كفاءات تضم نساء'' الكشف عن موعد إعلان الحكومة اليمنية الجديدة وحقائب وزارية من نصيب المرأة هل رفضت السعودية استقبال ''بن زايد''؟ إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران كاف يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة
نفى سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، الأربعاء، رفض بلاده استقبال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني.
وكتب الدوسري، في منشور عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: ما يُتداول حول رفض المملكة استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد غير صحيح.
وأضاف أن الشيخ طحنون بن زايد يأتي إلى المملكة متى شاء من دون استئذان، فهي بيته، وقيادتها أهله.