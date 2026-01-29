إثارة كبيرة في مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري في أبطال أوروبا.. هذا ما حدث لريال مدريد

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- رياضة

سجل حارس المرمى الأوكراني أناتولي تروبين هدفا قاتلا ليقود فريقه بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو إلى ملحق التصفيات المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على ريال مدريد 4-2، الأربعاء.

كان بنفيكا على وشك وداع البطولة بطريقة مؤلمة، بفارق الأهداف المسجلة، رغم تقدمه بنتيجة 3-2 في الثواني الأخيرة من المباراة التي استضافها ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

لكن ركلة حرة نفذها النرويجي فريدريك أورسنيس منحتهم فرصة أخيرة، إذ انطلق الحارس تروبين إلى الأمام ليقابل التمريرة العرضية برأسية صاروخية تجاوزت الحارس تيبو كورتوا، مشعلا احتفالات صاخبة في المدرجات.

يعد هذا الفوز هو الأول لمورينيو على فريقه السابق، ليضمن وصول بنفيكا إلى الأدوار الإقصائية من المركز 24، آخر المراكز المؤهلة للملحق، برصيد 9 نقاط، رغم خسارته أول أربع مباريات في مرحلة الدوري.

في المقابل، تسببت الخسارة في ابتعاد العملاق الإسباني عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة لثمن النهائي، ليضطر لخوض مباراة الملحق، وقد يواجه بنفيكا مرة أخرى، بعد أن تراجع ترتيبه من الثالث إلى التاسع برصيد 15 نقطة.

سجل رباعية بنفيكا كل من النرويجي أندريس شيلدروب (هدفان)، واليوناني فانجيليس بافليديس وأناتولي تروبين في الدقائق 36 و54 و5+45 و8+90، وسجل للريال كيليان مبابي في الدقيقتين 30 و58.

وشهد اللقاء طرد راؤول أسينسيو لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة 92، ولحقه بعد 5 دقائق البديل رودريغو ببطاقتين صفراوين للاعتراض في غضون ثوان معدودة، ليتقلص عدد لاعبي ريال مدريد إلى تسعة.

وكانت مباريات الجولة الختامية من مرحلة الدوري للبطولة القارية قد شهدت تفوقا واضحا من جانب الأندية الإنجليزية بتواجد 5 منها في المراكز الثمانية الأولى لتتأهل مباشرة لثمن النهائي.

والأندية هي: أرسنال بالفوز على قايرات ألماتي الكازاخي 3-2، وليفربول بتغلبه على كارباخ أغدام الأذربيجاني 6-0، وتوتنهام بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الالماني 2-0، وتشيلسي بتفوقه على نابولي 3-2، ومانشستر سيتي بفوزه على غالاطة سراي 2-0.

كما تأهل مباشرة أيضا بايرن ميونخ الألماني بالفوز على إيندهوفن الهولندي 2-1، وبرشلونة الإسباني على كوبنهاغن الدنماركي 4-1، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي على أتلتيك بلباو الإسباني 3-2.

وفي مباريات أخرى، تغلب أولمبياكوس اليوناني على أياكس الهولندي 2-1، وبنفس النتيجة تغلب بودو غليمت النرويجي على أتلتيكو مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، وبافوس من قبرص الرومية على سلافيا براغ التشيكي 4-1.

كما فاز باير ليفركوزن الألماني على فياريال الإسباني 3-0، وبنفس النتيجة تفوق كلوب بروج البلجيكي على أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وتعادل باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، ونيوكاسل الإنجليزي 1-1، كما تعادل موناكو ويوفنتوس الإيطالي 0-0.

وبتلك النتائج، ودعت البطولة أندية مارسيليا وبافوس وسانت جيلواز وإيندهوفن وأتلتيك بلباو ونابولي وكوبنهاغن وأياكس وآينتراخت فرانكفورت وسلافيا براغ وفياريال وقايرات ألماتي.