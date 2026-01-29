محافظ عدن يقر زيادة في حافز المعلمين بمبلغ 10 آلاف ريال

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 276

قال وزير الدولة محافظ عدن، أن السلطة المحلية أقرت زيادة حافز المعلم بمبلغ عشرة آلاف ريال، بما يسهم في تعويض المبالغ المستقطعة كضرائب، ويضمن استلام المعلمين للحافز كاملًا والمقدّر بخمسين ألف ريال، في إطار حرص قيادة المحافظة على تحسين أوضاع المعلمين ودعم العملية التعليمية وضمان استمراريتها.. موجّهًا بسرعة صرف مرتبات المعلمين المتعاقدين من قبل مديري عموم المديريات.

وناقش محافظ محافظة عدن، عبدالرحمن شيخ، اليوم الخميس، مع قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية وأوضاع المعلمين.

وتناول الاجتماع، الذي ضم وكلاء المحافظة، عددًا من الموضوعات، أبرزها ما تم بحثه مع الجانب السعودي بشأن إعادة تأهيل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي وإعادة تشغيلها.

وشدد الاجتماع، على ضرورة إعطاء المعلمين أولوية في تلقي العلاج بمستشفى الأمير محمد بن سلمان، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في المناهج الدراسية الحالية، وصياغة مناهج تلائم متطلبات المرحلة الراهنة.

وحث المحافظ شيخ المعلمين على مضاعفة الجهود في أداء رسالتهم التعليمية، وإطلاق مبادرات توعوية بين الطلاب، لا سيما فيما يتعلق بالنظافة، تحت شعار (عدن أولًا.. أنا مسلم، أنا نظيف)، والعمل على تعميم هذه المبادرة في جميع مدارس المديريات.