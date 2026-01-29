عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

أغلقت قوات العمالقة، صباح اليوم، مقر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي المنحل في العاصمة المؤقتة عدن، بعد يوم واحد من اجتماعها الأخير الذي جددت خلاله تمسكها بقيادة عيدروس الزبيدي وهاجمت فيه المجلس الرئاسي، وطالبت بتشكيل حكومة انفصالية.

وجاء الاغلاق بتوجيهات من أبوزرعة المحرمي، تنفيذا لقرار حل المجلس الانتقالي واغلاق جميع مكاتبه في الداخل والخارج.

يذكر أن هذا المبنى احتله الانتقالي، وكان يتبع إحدى الوزارات في الحكومة الشرعية.