آخر الاخبار

عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران كاف يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة تعالج خشونة المفاصل.. طبيب يوصى بتناول هذه الأطعمة سبب عدم التبول ليوم كامل- علام يشير برنامج الأغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود 360 موظفًا يمنيًا الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما أفضل ملين طبيعي- وصفات طبيعية لعلاج الإمساك

عدن: العمالقة تغلق مقر الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
عدد القراءات 288

أغلقت قوات العمالقة، صباح اليوم، مقر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي المنحل في العاصمة المؤقتة عدن، بعد يوم واحد من اجتماعها الأخير الذي جددت خلاله تمسكها بقيادة عيدروس الزبيدي وهاجمت فيه المجلس الرئاسي، وطالبت بتشكيل حكومة انفصالية.

وجاء الاغلاق بتوجيهات من أبوزرعة المحرمي، تنفيذا لقرار حل المجلس الانتقالي واغلاق جميع مكاتبه في الداخل والخارج.

يذكر أن هذا المبنى احتله الانتقالي، وكان يتبع إحدى الوزارات في الحكومة الشرعية.

إقراء أيضاً
العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية
برنامج الأغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود 360 موظفًا يمنيًا
عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن
عاجل: العليمي: حكومة كفاءات وطنية أولوية لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية واست
تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط ال
الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول