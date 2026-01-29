أسعار النفط تواصل الصعود وسط مخاوف قصف إيران كاف يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة تعالج خشونة المفاصل.. طبيب يوصى بتناول هذه الأطعمة سبب عدم التبول ليوم كامل- علام يشير برنامج الأغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود 360 موظفًا يمنيًا الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما أفضل ملين طبيعي- وصفات طبيعية لعلاج الإمساك عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، مع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية، مستوى الجاهزية القتالية والترتيبات الميدانية، وسبل توحيد القرار العسكري وتعزيز التنسيق بين مختلف القوات.
وأكد العليمي أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا عاليًا وتكاملًا فعّالًا بين الوحدات العسكرية، مشددًا على أن المواجهة مع مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية معركة حاسمة لا تحتمل التراخي أو الانقسام.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن ولقواته المسلحة، في إطار تعزيز القدرات العسكرية وبناء مؤسسة وطنية مهنية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير احتياجات القوات المسلحة وتمكينها من أداء مهامها في بسط سلطة الدولة.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان أن القوات المسلحة مستمرة في رفع جاهزيتها الدفاعية والهجومية، استعدادًا لأي تطورات ميدانية، وبما يحقق تطلعات اليمنيين في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.