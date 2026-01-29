العليمي يلتقي رئيس الأركان ويشدد على توحيد القرار العسكري ورفع الجاهزية القتالية

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، مع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية، مستوى الجاهزية القتالية والترتيبات الميدانية، وسبل توحيد القرار العسكري وتعزيز التنسيق بين مختلف القوات.

وأكد العليمي أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا عاليًا وتكاملًا فعّالًا بين الوحدات العسكرية، مشددًا على أن المواجهة مع مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية معركة حاسمة لا تحتمل التراخي أو الانقسام.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن ولقواته المسلحة، في إطار تعزيز القدرات العسكرية وبناء مؤسسة وطنية مهنية، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير احتياجات القوات المسلحة وتمكينها من أداء مهامها في بسط سلطة الدولة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان أن القوات المسلحة مستمرة في رفع جاهزيتها الدفاعية والهجومية، استعدادًا لأي تطورات ميدانية، وبما يحقق تطلعات اليمنيين في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.