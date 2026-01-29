سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 29 يناير 2026.. ارتفاع الليرة

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهد سعر الدولار في سوريا انخفاضاً نسبياً مقابل الليرة خلال تعاملات الخميس 29 يناير 2026 في السوق الموازية (السوداء).

في المقابل، ثبت سعر الليرة أمام الدولار الأميركي، في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي إطار متصل بالتجارة الخارجية، حققت الصادرات التركية إلى سوريا قفزة قياسية خلال عام 2025، لتصل قيمتها إلى نحو 2.56 مليار دولار، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 69.6% مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهات التركية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر الليرة السورية في السوق السوداء اليوم في عموم المحافظات السورية مقابل الدولار الأميركي، وفق موقع الليرة اليوم الذي يتتبع تعاملات السوق الموازية. بلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بأسوق دمشق عند 11680 ليرة للشراء، و11750 ليرة للبيع.

جاء سعر الدولار في الحسكة عند مستوى 11950 ليرة للشراء، و12000 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1.168 مليون ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

و أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة الجديدة في البنوك عند 110 ليرات للشراء، و111 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء سجّل سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء عند 13840 ليرة للشراء، و14030 للبيع.

سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قُدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 267 ليرة للشراء و271 ليرة للبيع