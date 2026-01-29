تعالج خشونة المفاصل.. طبيب يوصى بتناول هذه الأطعمة

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

خشونة المفاصل، هي حالة مزمنة ناتجة عن تآكل الغضاريف الهلامية التي تحمي أطراف العظام، مما يؤدي إلى احتكاك العظام، وحدوث بعض المضاعفات منها صعوبة الحركة، ورغم أن الحلول الطبية لها دورًا فعالًا في هذه الحالة، إلا أن العلاجات الطبيعية لا يمكن تجاهلها؟

في هذا الصدد يستعرض "الكونسلتو" أطعمة تساهم في علاج خشونة المفاصل بالمراحل المبكرة، وذلك وفقًا لما ذكرته الدكتورة منة السيد الصيدلانية وأخصائية التغذية العلاجية.

أطعمة تساهم في علاج خشونة المفاصل

1- شوربة العظامتناول شوربة العظام أو "المواسير" 4 مرات أسبوعًا، يمكن أن يساهم في علاج خشونة الركبة بالمراحل المبكرة بفضل محتواها العالي من الكولاجين، الجيلاتين، والأحماض الأمينية، التي تساعد في ترميم الغضاريف، تقليل الالتهابات، ودعم صحة المفاصل.

وفي حالة عدم تقبل شربة العظام، يمكن استبدالها بمعلقة صغيرة من الجيلاتين البقري بكوب من الماء يوميًا، حيث يُعد مكملاً غذائياً غنياً بالبروتين والكولاجين.

2- حب الرشادينصح بتناول معلقة صغيرة يوميًا من حب الرشاد، في حالات الخشونة المبكرة، حيث بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ويُعد مسكن طبيعي لآلام المفاصل، ويساهم في إعادة تكوين الكولاجين في المفاصل مرة أخرى.

للحصول على النتائج الفعالة، يمكن إذابة المعلقة الصغيرة، من حب الرشاد مع كوب صغير من الماء، وإضافة إليه ماء نصف ليمونة لتعزيز العناصر الغذائية.

3- منقوع لبان الدكريساهم لبان الدكر في تخفيف الالتهابات الناتجة عن خشونة الركبة في المراحل المبكرة، ويمنع من تدهور الخشونة لمراحل متقدمة، ويساعد في تقليل آلام المفاصل، وتورم الركبة، وتيبسها، كما يحسن من الحركة اليومية عند استخدامه.

وللحصول على نتائج فعالة، يمكن نقع البان الدكر قبل النوم، ثم إضافته في الصباح مع كوب صغير من الماء المغلي المُذاب به كمعلقة صغيرة من الكركم والقليل من الفلفل الأسود، وتناوله يوميًا بعد وجبة الإفطار.

4- تناول حمض الهيالورونيكمن الضروري في المراحل المبكرة تناول حمض الهيالورونيك، وغالبًا يكون من مرق العظام أو من لحم البقر، أو الدجاج، أو الأسماك، لكن بتركيزات قليلة، وفي هذه الحالة، يمكن تناول مكملات حمض الهيالورونيك مكملات غذائية على هيئة كبسولات أو أقراص