سبب عدم التبول ليوم كامل- علام يشير

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026

يعاني البعض من قلة التبول التي قد تصل إلى يوم كامل (24 ساعة أو 20 ساعة)، وقد يكون ذلك ناتج انخفاض كمية البول علامة على ضيق المسالك البولية، أو الجفاف، أو مشاكل في الكلى.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، علام يشير سبب عدم التبول ليوم كامل، بحسب "health".

ما عدد مرات التبول الطبيعية؟

عادة الجسم ينتج من 800 مل إلى 2000 مل من البول كل 24 ساعة، ويحدث التبول في الطبيعي كل ثلاث أو أربع ساعات، ولكن قد يختلف ذلك من شخص لآخر.

والتبول بانتظام هو دليل على عمل الجسم بشكل جيد في تنظيم السوائل، من المرجح أن يتمتع الجسم بترطيب كاف إذا كان لون البول أصفر فاتحًا، ويتبول أكثر من مرة في اليوم.

ويفضل التبول كلما شعر الجسم بهذا، لأن حبس البول لفترة طويلة قد يؤدي إلى تمدد المثانة، وإضعاف عضلات المسالك البولية، وزيادة خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.

علام يشير سبب عدم التبول ليوم كامل؟

الجفاف، وهذا عندما يكون لون البول كهرمانيًا أو داكنًا

- الشعور بالارتباك- الإغماء

- انخفاض كمية البول

- سرعة التنفس ومعدل ضربات القلب

- الإصابة بحصى على الكلى

- تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية من فئة الأمينوجليكوزيدات، وأدوية العلاج الكيميائي، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

- ضيق المسالك البولية

- انسداد مجرى البول أو التهابه

- انسداد المثانة- تضخم البروستاتا أو تضيق مجرى البول

- التهاب البروستاتا

- الأمراض المنقولة جنسياً

- التهابات المسالك البولية

- الحالات العصبية مثل الزهايمر، واضطراب الجهاز العصبي ومرض باركنسون

- ضعف المثانة

قلة البول غالباً ما تكون علامة مبكرة على مشاكل الكلى، فانخفاض كمية البول لا يعني بالضرورة الفشل الكلوي، وهو علامة شائعة على ضيق المسالك البولية والجفاف.قد يشير انخفاض كمية البول إلى الفشل الكلوي إذا كان الشخص يعاني من أعراض مثل:

(فقدان الشهية، أو الصداع، أو حكة في الجلد، أو مشاكل في الذاكرة، أو تقلصات وضعف العضلات، أو خدر، أو تيبس المفاصل، أو تورم في الكاحلين).

متى يجب زيارة الطبيب بسبب قلة التبول؟يفضل العرض على الطبيب، حال انخفاض كمية البول لفترات طويلة، فهذا قد يشكل خطراً على الحياة أو علامة على حالة صحية تستدعي العلاج، خصوصًا لو كانت الأعراض التالية تنتاب الشخص، وهي:

- التقيؤ- عدم الاحتفاظ بالسوائل- الشعور بالدوار والدوخة- نبض سريع- حمى شديدة- إسهال- بول داكن اللون- إنتاج كمية بول أقل من المعتاد فجأة