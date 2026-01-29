سبب عدم التبول ليوم كامل- علام يشير برنامج الأغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود 360 موظفًا يمنيًا الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما أفضل ملين طبيعي- وصفات طبيعية لعلاج الإمساك عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن أكبر مصرف ألماني يواجه العاصفة.. مداهمات وتحقيقات في قضايا غسل أموال دولية عاجل: العليمي: حكومة كفاءات وطنية أولوية لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية واستعادة الدولة وبسط سلطتها .. تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ ومن المستفيد الأكبر؟ الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز
أفادت مصادر حكومية يمنية وموظفون في برنامج الأغذية العالمي، أن البرنامج التابع للأمم المتحدة قرر إنهاء عقود نحو 360 موظفًا يمنيًا، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 31 مارس/آذار المقبل.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن برنامج الأغذية العالمي أبلغ موظفيه العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بقرار إيقاف جميع عملياته الإغاثية بشكل كامل في تلك المناطق، بحلول نهاية مارس القادم.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء نتيجة تحديات تشغيلية كبيرة وقيود متزايدة تفرضها مليشيا الحوثي على عمل المنظمات الإنسانية، ما أعاق تنفيذ برامج الإغاثة والوصول إلى المستفيدين.
وأشارت إلى أنه وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي بيان رسمي من برنامج الأغذية العالمي يوضح أسباب الإيقاف أو التداعيات الإنسانية الخطيرة المترتبة على هذا القرار، في ظل اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج.