برنامج الأغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود 360 موظفًا يمنيًا

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -خاص

أفادت مصادر حكومية يمنية وموظفون في برنامج الأغذية العالمي، أن البرنامج التابع للأمم المتحدة قرر إنهاء عقود نحو 360 موظفًا يمنيًا، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من 31 مارس/آذار المقبل.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، إن برنامج الأغذية العالمي أبلغ موظفيه العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بقرار إيقاف جميع عملياته الإغاثية بشكل كامل في تلك المناطق، بحلول نهاية مارس القادم.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء نتيجة تحديات تشغيلية كبيرة وقيود متزايدة تفرضها مليشيا الحوثي على عمل المنظمات الإنسانية، ما أعاق تنفيذ برامج الإغاثة والوصول إلى المستفيدين.

وأشارت إلى أنه وحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر أي بيان رسمي من برنامج الأغذية العالمي يوضح أسباب الإيقاف أو التداعيات الإنسانية الخطيرة المترتبة على هذا القرار، في ظل اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج.