سبب عدم التبول ليوم كامل- علام يشير برنامج الأغذية العالمي يوقف عملياته في صنعاء وينهي عقود 360 موظفًا يمنيًا الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما أفضل ملين طبيعي- وصفات طبيعية لعلاج الإمساك عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن أكبر مصرف ألماني يواجه العاصفة.. مداهمات وتحقيقات في قضايا غسل أموال دولية عاجل: العليمي: حكومة كفاءات وطنية أولوية لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية واستعادة الدولة وبسط سلطتها .. تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ ومن المستفيد الأكبر؟ الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز
بعض من تنتابهم أعراض الحموضة يعانون من الصداع، لوجود ارتباط قوي بين الأمعاء والدماغ، فحدوث أي خلل في الجهاز الهضمي بسبب الحموضة أو ارتجاع المريء، قد يسبب شعور بالصداع.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما العلاقة بين الحموضة والصداع؟ بحسب "verywellhealth".
ما العلاقة بين الحموضة والصداع؟
الأمعاء والدماغ يتواصلان مع بعضهما البعض عبر الجهاز العصبي المركزي، وجهاز الغدد الصماء، والجهاز المناعي، فإن الارتجاع الحمضي، وهو ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، والتهاب المريء المعدي الأكثر حدة، يمكن أن يساهم مرض الارتجاع المعدي المريئي، في حدوث الصداع لأن اضطراب الجهاز الهضمي يؤدي إلى رد فعل عصبي.
وتنتشر الحموضة بين الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، فالمصابين بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، ويمكن أن يساعد علاج الحموضة في تقليل عدد حالات الصداع التي يعاني منها الناس.
ما أعراض الصداع الناتج عن الحموضة؟
جميع حالات الصداع الناتج عن الحموضة، غير متشابهة، إذ يشعر البعض بألم في الصدغين، بينما يشعر آخرون بما يشبه ضغطاً خانقاً حول رؤوسهم، وقد يكون الألم خفيفاً أو نابضاً، وقد يتركز في جانب واحد أو كلا جانبي الرأس.
من المعروف أيضاً أن حموضة المعدة تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مثل:
كيفية التعامل مع الصداع والحموضة؟
ما علاج الصداع الناتج عن الحموضة؟
ما طرق الوقاية من الحموضة؟
- إنقاص الوزن