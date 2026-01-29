الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

بعض من تنتابهم أعراض الحموضة يعانون من الصداع، لوجود ارتباط قوي بين الأمعاء والدماغ، فحدوث أي خلل في الجهاز الهضمي بسبب الحموضة أو ارتجاع المريء، قد يسبب شعور بالصداع.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، ما العلاقة بين الحموضة والصداع؟ بحسب "verywellhealth".

ما العلاقة بين الحموضة والصداع؟

الأمعاء والدماغ يتواصلان مع بعضهما البعض عبر الجهاز العصبي المركزي، وجهاز الغدد الصماء، والجهاز المناعي، فإن الارتجاع الحمضي، وهو ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، والتهاب المريء المعدي الأكثر حدة، يمكن أن يساهم مرض الارتجاع المعدي المريئي، في حدوث الصداع لأن اضطراب الجهاز الهضمي يؤدي إلى رد فعل عصبي.

وتنتشر الحموضة بين الأشخاص المصابين بالصداع النصفي، فالمصابين بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي، ويمكن أن يساعد علاج الحموضة في تقليل عدد حالات الصداع التي يعاني منها الناس.

ما أعراض الصداع الناتج عن الحموضة؟

جميع حالات الصداع الناتج عن الحموضة، غير متشابهة، إذ يشعر البعض بألم في الصدغين، بينما يشعر آخرون بما يشبه ضغطاً خانقاً حول رؤوسهم، وقد يكون الألم خفيفاً أو نابضاً، وقد يتركز في جانب واحد أو كلا جانبي الرأس.

من المعروف أيضاً أن حموضة المعدة تؤدي إلى ظهور أعراض التهاب الجيوب الأنفية، مثل:

ألم خفيف حول العينين

- ألم أو حساسية حول عظام الخدين

- شعور بالضغط في الرأس

- ألم في الرأس عند الاستيقاظ صباحاً أو عند الانحناءوقد يصاحب الصداع الناتج عن الحموضة، أعراض أخرى، مثل:

- غثيان- التقيؤ

- إمساك

- ألم أو حرقة في المعدة

- التجشؤ- الانتفاخ

- الشعور بالامتلاء المفرط بعد تناول الطعام

كيفية التعامل مع الصداع والحموضة؟

الاسترخاء وممارسة تمارين التأمل، والتنفس العميق، والتخيل.

- العلاج الحراري، عن طريق وضع القدمين في ماء دافئ مع وضع الثلج على رأسك والرقبة في تخفيف الصداع.

- شرب السوائل لأن الجفاف يؤدي إلى تفاقم الصداع.

- تجنب التمارين عالية التأثير، مثل تمارين البطن، والجري، ورفع الأثقال.

ما علاج الصداع الناتج عن الحموضة؟

تناول مضادات الحموضة

- مثبطات مضخة البروتون

- مضادات الهيستامين

- مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

ما طرق الوقاية من الحموضة؟

- إنقاص الوزن