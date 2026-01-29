أفضل ملين طبيعي- وصفات طبيعية لعلاج الإمساك

الخميس 29 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يعاني البعض من الإمساك الشديد، الذي قد يصل إلى حد التعنت، ما يدفعهم إلى اللجوء لتناول الملينات الطبيعية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء عن طريق زيادة عدد مرات التبرز وتحسين قوام البراز.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف تتخلص من الإمساك؟ بحسب "healthline".

تساعد الملينات الطبيعية على تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال زيادة عدد مرات التبرز وتحسين قوامه، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام.

لذا فالملينات لها تأثيرات فعالة على صحة الأمعاء، فهي تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، وتتوفر العديد من الملينات الطبيعية التي تضاهي فعالية الأدوية في الوقاية من الإمساك.ما الملينات التي تخلصك من الإمساك؟

- الألياف الغذائية إذ تحسن الهضم وتخفف من الإمساك، إذ تكوّن مادة هلامية تساعد على تليين البراز.

بذور الشيا، لأنها غنية بالألياف.

- التوت، إذ على نوعي الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

- البقوليات مثل تشمل الفاصوليا، والحمص، والعدس، والبازلاء، والفول السوداني، فهي غنية بالألياف.

- بذور الكتان، لأنها تتميز بخصائص ملينة طبيعية.

- الكفير، هو منتج حليب مُخمر يحتوي على البروبيوتيك، الذي يساعد على زيادة انتظام حركة الأمعاء، وتحسين قوام البراز، وتسريع مرور الطعام في الأمعاء.

- زيت الخروع، إذ يطلق حمض الريسينوليك، الذي له تأثير ملين للجهاز الهضمي.

- الخضراوات الورقية، مثل السبانخ واللفت، التي تناولها على تحسين انتظام حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

- السنا، إذ تسرع حركة الجهاز الهضمي وزيادة امتصاص السوائل في القولون، مما يخفف الإمساك.

- التفاح، لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان التي قد تعمل كملين.

- البرقوق المجفف إذ يعمل كملين عند تناوله بكميات كبيرة.

- الكيوي، لأنه يحتوي على البكتين، الذي يساعد في تخفيف الإمساك.

- سيترات المغنيسيوم، التي تزيد من كمية الماء في الأمعاء، مما يُحفز حركة الأمعاء.

-القهوة، لاحتوائها على الكافيين، الذي يؤثر على الجهاز الهضمي ويسرع حركته.

- الماء، لأنها تحافظ على رطوبة الجسم وتساعد في تخفيف الإمساك عن طريق تحسين قوام البراز.

ما أسرع ملين للبراز؟

من بين كل الوصفات المذكورة سلفًا، يعد سترات المغنيسيوم السائل الأسرع مفعولًا في تليين البراز، إذ يبدأ مفعوله خلال نصف ساعة من تناوله