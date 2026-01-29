الحموضة والصداع- ما العلاقة بينهما أفضل ملين طبيعي- وصفات طبيعية لعلاج الإمساك عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن أكبر مصرف ألماني يواجه العاصفة.. مداهمات وتحقيقات في قضايا غسل أموال دولية عاجل: العليمي: حكومة كفاءات وطنية أولوية لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية واستعادة الدولة وبسط سلطتها .. تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ ومن المستفيد الأكبر؟ الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز مدرب السيتي يدافع عن هالاند: أزمة التهديف مسؤولية الفريق لا المهاجم صفقة بـ34 مليون دولار… رايان يهبط في الدوري الإنجليزي الممتاز
يعاني البعض من الإمساك الشديد، الذي قد يصل إلى حد التعنت، ما يدفعهم إلى اللجوء لتناول الملينات الطبيعية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء عن طريق زيادة عدد مرات التبرز وتحسين قوام البراز.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، كيف تتخلص من الإمساك؟ بحسب "healthline".
تساعد الملينات الطبيعية على تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال زيادة عدد مرات التبرز وتحسين قوامه، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام.
لذا فالملينات لها تأثيرات فعالة على صحة الأمعاء، فهي تساعد في تخفيف الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء المنتظمة، وتتوفر العديد من الملينات الطبيعية التي تضاهي فعالية الأدوية في الوقاية من الإمساك.ما الملينات التي تخلصك من الإمساك؟
- الألياف الغذائية إذ تحسن الهضم وتخفف من الإمساك، إذ تكوّن مادة هلامية تساعد على تليين البراز.
ما أسرع ملين للبراز؟
من بين كل الوصفات المذكورة سلفًا، يعد سترات المغنيسيوم السائل الأسرع مفعولًا في تليين البراز، إذ يبدأ مفعوله خلال نصف ساعة من تناوله