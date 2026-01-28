عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 327

قالت السفارة الأمريكية في اليمن، يوم الثلاثاء، إنها تتابع وتُثمن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء اليمني شايع الزنداني، مشيرة إلى أهمية التركيز على تشكيل حكومة تقوم على الكفاءة والتنوع الجغرافي، وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطنين.

وأضافت السفارة، في بيان نشرته على منصة «إكس» رصده محرر مأرب برس" أن الحكومة المرتقبة ينبغي أن تضم كفاءات فنية وخبرات مهنية قادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وأكد البيان أهمية تمثيل النساء في أي تشكيلة حكومية مقبلة، مشيرًا إلى أن النساء يشكلن نحو نصف سكان اليمن، وأنهن عانين تاريخيًا من التهميش.

ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية نقاشات متزايدة بشأن شكل الحكومة المقبلة، وسط ضغوط سياسية واقتصادية متصاعدة، ومساعٍ إقليمية ودولية لدفع مسار الاستقرار والإصلاح المؤسسي في البلاد.