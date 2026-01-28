عاجل: السفارة الأمريكية تدعم تشكيل حكومة كفاءات وتنوع جغرافي في اليمن أكبر مصرف ألماني يواجه العاصفة.. مداهمات وتحقيقات في قضايا غسل أموال دولية عاجل: العليمي: حكومة كفاءات وطنية أولوية لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية واستعادة الدولة وبسط سلطتها .. تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ ومن المستفيد الأكبر؟ الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز مدرب السيتي يدافع عن هالاند: أزمة التهديف مسؤولية الفريق لا المهاجم صفقة بـ34 مليون دولار… رايان يهبط في الدوري الإنجليزي الممتاز ثاني دولة تقرر حظر وسائل التواصل الإجتماعي لمن هم دون الـ 15 عامًا الحوثيون يغلقون أبواب الصرافة غير الموالية.. إيقاف خمس شركات صرافة جديدة في صنعاء
نفذت السلطات القضائية في ألمانيا الأربعاء حملة مداهمة في مبان تابعة لمصرف “دويتشه بنك” في مدينتي فرانكفورت وبرلين للاشتباه في غسل أموال، وقال الادعاء العام في فرانكفورت إن الاتهامات موجهة إلى مسؤولين وموظفين مجهولي الهوية في أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.
ويتولى الادعاء العام في فرانكفورت المتخصص في الجرائم الاقتصادية التحقيقات في الواقعة بالاشتراك مع المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة الألمانية. وتعود خلفية القضية إلى علاقات تجارية سابقة للمصرف مع شركات أجنبية يشتبه بدورها في ممارسة غسل الأموال. وكان الهدف من عمليات التفتيش ضبط أدلة إضافية.
وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.
وقال متحدث باسم الادعاء العام: “لا يمكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن خلفية العلاقات التجارية، أو المعاملات التي جرت عبر دويتشه بنك وحجمها، أو بشأن الشركات المعنية نفسها”.
من جانبه، أكد متحدث باسم “دويتشه بنك”، ردا على استفسار، تنفيذ عمليات التفتيش دون الخوض في تفاصيل إضافية، وقال: “نؤكد أن مكتب المدعي العام في فرانكفورت يجري حاليا عملية تفتيش في مقر دويتشه بنك” وأن “المصرف يتعاون بشكل كامل مع الادعاء العام. ونرجو تفهمكم لعدم قدرتنا على الإدلاء بتصريحات أخرى في الوقت الراهن”.
يشار إلى أن “دويتشه بنك” تعرض مرارا للانتقادات بسبب اتهامات له بعدم التدقيق بما يكفي في قضايا غسل الأموال، والتأخر في تقديم بلاغات بشأن المعاملات المشبوهة. فعلى سبيل المثال، في أواخر أبريل/ نيسان 2022، داهم محققون من الادعاء العام والمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية وهيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) المقر الرئيسي للمصرف في فرانكفورت.
كما أوفدت هيئة الرقابة المالية (بافين) لفترة مؤقتة مفوضا خاصا إلى المصرف لمراقبة التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.