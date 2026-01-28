عاجل: العليمي: حكومة كفاءات وطنية أولوية لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية واستعادة الدولة وبسط سلطتها .. تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ ومن المستفيد الأكبر؟ الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز مدرب السيتي يدافع عن هالاند: أزمة التهديف مسؤولية الفريق لا المهاجم صفقة بـ34 مليون دولار… رايان يهبط في الدوري الإنجليزي الممتاز ثاني دولة تقرر حظر وسائل التواصل الإجتماعي لمن هم دون الـ 15 عامًا الحوثيون يغلقون أبواب الصرافة غير الموالية.. إيقاف خمس شركات صرافة جديدة في صنعاء الخنبشي يلتقي السفير الأمريكي ويجتمع بمحافظ البنك المركزي ''تفاصيل'' الفريق الصبيحي يبحث مع سفراء فرنسا وألمانيا الوضع في اليمن وتعزيز مجالات التعاون
قال عبدالله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، إن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تمثل أولوية في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها اليمن.
وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه كاترين كورم كمّون، سفيرة فرنسا لدى اليمن، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في البلاد، ومسار الاستقرار، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
وبحسب بيان رسمي، تناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والسلطات المحلية.
وأضاف العليمي أن المرحلة تتطلب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القوات العسكرية والأمنية، ومكافحة الإرهاب، تمهيدًا لما وصفه بمعركة وطنية جامعة تهدف إلى استعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.
كما شدد على أهمية مؤتمر الحوار الجنوبي الذي تعتزم السعودية رعايته، معتبرًا إياه إطارًا جامعًا لمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية، على أن تندرج مخرجاته ضمن مسار الحوار السياسي الشامل في اليمن.
وأكد العليمي دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لأي جهود إقليمية ودولية تهدف إلى تحقيق سلام عادل ومستدام، قائم على المرجعيات المتفق عليها، وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
من جهتها، جددت السفيرة الفرنسية تأكيد دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ولمساعي تعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مشددة على التزام فرنسا بدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع جهود السلام.
تعريف:
حكومة الكفاءات يقصد بها الحكومة اليت تُشكَّل على أساس الخبرة المهنية والتخصص، لا على أساس الانتماء الحزبي أو المحاصصة السياسية أو الجغرافية.
حكومة تُسند فيها الحقائب الوزارية إلى أشخاص يمتلكون: