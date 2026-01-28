عاجل: تحرك رئاسي لدفع عجلة التغيير.. البنك المركزي والحكومة يسعيان لإعادة الانضباط المالي ومؤشرات على دخول البنوك الوطنية لتعزيز الاستقرار

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي اليمني والبنوك الوطنية يضطلعان بدور محوري في دعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت تصريحات الخنبشي خلال لقائه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) حاشد الهمداني، وفق بيان رسمي.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش سبل تعزيز العمل المصرفي وتفعيل دور البنوك الوطنية في دعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب بحث آليات ضبط السوق المالية في المناطق المحررة، بما يحد من الاختلالات ويسهم في تحسين الأداء المالي والنقدي.

كما شدد المجتمعون على ضرورة ضبط الإيرادات العامة وتحسين عمليات توريدها إلى الحسابات الرسمية، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي، ويساعد على انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطًا متزايدة نتيجة الانقسام المالي والنقدي بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا ومليشيا الحوثي، إضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية، واضطراب القطاع المصرفي، وتوسع السوق غير المنظمة للصرافة والتحويلات.

وتسعى الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن إلى إعادة ضبط السياسة النقدية وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، في محاولة للحد من التضخم، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وضمان استمرارية صرف رواتب موظفي الدولة في ظل شح الموارد.

وفيما يتعلق بأهمية حضور بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) لهذا اللقاء، فإن ذلك يعني أن الاجتماع انتقل من مستوى التشخيص السياسي إلى مستوى التنفيذ المالي الفعلي،

باعتبار البنك إحدى الأدوات الرئيسة لتنفيذ السياسات المالية، ولا سيما في ما يتصل بتمويل القطاعات الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.