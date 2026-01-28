آخر الاخبار

الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تعز
تعبيرية

أعلن محور تعز العسكري مساء الأربعاء مقتل أربعة من عناصر مليشيا الحوثي، بعد إحباط محاولة تسلّل في جبهة الصلو جنوب شرق المحافظة.

وقال مصدر عسكري، أن قوات الجيش تعاملت مع عناصر المليشيات المتسللة بحزم، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في الأرواح.

وأكد جاهزية القوات للتصدي لكافة محاولات العدو، واستمرارها في حماية المواقع المحررة.

