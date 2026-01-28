ما تداعيات أي ضربة أمريكية محتملة على إيران على دول الخليج، وتحديدًا السعودية؟ ومن المستفيد الأكبر؟ الجيش يعلن مصرع 4 من عناصر جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب شرق تعز مدرب السيتي يدافع عن هالاند: أزمة التهديف مسؤولية الفريق لا المهاجم صفقة بـ34 مليون دولار… رايان يهبط في الدوري الإنجليزي الممتاز ثاني دولة تقرر حظر وسائل التواصل الإجتماعي لمن هم دون الـ 15 عامًا الحوثيون يغلقون أبواب الصرافة غير الموالية.. إيقاف خمس شركات صرافة جديدة في صنعاء الخنبشي يلتقي السفير الأمريكي ويجتمع بمحافظ البنك المركزي ''تفاصيل'' الفريق الصبيحي يبحث مع سفراء فرنسا وألمانيا الوضع في اليمن وتعزيز مجالات التعاون فلول الإنتقالي المنحل تواصل العبث في سقطرى.. عناصر من الحزام الأمني احتجزت لجنة التحقيق الوطنية ونشطاء بعد جلسة استماع لضحايا الإنتهاكات أكبر قفزة في تاريخ أسعار الذهب والدولار يواجه أزمة ثقة
أعلن محور تعز العسكري مساء الأربعاء مقتل أربعة من عناصر مليشيا الحوثي، بعد إحباط محاولة تسلّل في جبهة الصلو جنوب شرق المحافظة.
وقال مصدر عسكري، أن قوات الجيش تعاملت مع عناصر المليشيات المتسللة بحزم، وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر في الأرواح.
وأكد جاهزية القوات للتصدي لكافة محاولات العدو، واستمرارها في حماية المواقع المحررة.