مدرب السيتي يدافع عن هالاند: أزمة التهديف مسؤولية الفريق لا المهاجم

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 169

وجه الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اللوم لزملاء المهاجم النرويجي في صفوف الفريق، إرلينغ هالاند، على تراجع معدله التهديفية، معبرا عن دعمه للاعب من أجل مواصلة التسجيل لبقية حياته.

وسجل هالاند هدفا وحيدا في آخر 9 مباريات، وكان من ركلة جزاء، وقبل ذلك كان قد أحرز 38 هدفا في 28 مباراة، بكل المسابقات، وهو ما وصف بأنه المستوى الأفضل في مسيرته.

وسئل غوارديولا عن سبب المشاكل التي يعاني منها هالاند أمام المرمى حيث رد المدرب: “إنه الفريق”.

وأضاف اليوم الثلاثاء: “اصنعوا له المزيد من الفرص وهو سيسجل.. لا تستهن أبدا بالمهاجمين، الهدافين، لأنهم دائما سيجلعونك صامتا”.

وتابع: “سيسجل أهدافا لبقية حياته، هذا أمر مؤكد”.

وقد يحتاج سيتي من هالاند أن يستعيد مستوى بداية الموسم الحالي، عندما يلعب مباراة دوري أبطال أوروبا أمام غالطة سراي التركي يوم الأربعاء.

ويحتاج الفريق الإنكليزي للفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في إنهاء مرحلة المجموعة ضمن الثمانية الأوائل ويتأهل مباشرة إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى دور خروج المغلوب مثلما حدث الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل قائمة غالطة سراي ثنائي مانشستر سيتي السابق، لاعب الوسط الألماني إلكاي غندوغان، والفائز بالثلاثية تحت قيادة غوارديولا في موسم 2022 / 2023، ليروي ساني جناح الفريق.

وصعب مانشستر سيتي الأمور على نفسه بالخسارة المفاجئة أمام بودو غليمت النرويجي الأسبوع الماضي، ما جعله يحتل المركز الحادي عشر بين 36 فريقا.

ويفتقد غوارديولا صانع ألعابه رودري للإيقاف، والمدافع البرتغالي روبن دياز وزميله الكرواتي يوشكو غفارديول، والإنكليزي جون ستونز للإصابة، بينما لا يحق للثنائي الوافد الجديد في يناير/كانون الثاني، الغاني أنتوني سيمينيو والإنكليزي مارك جيهي بالمشاركة في هذه المرحلة من البطولة”.

وقال المدرب: “نحن حيث نستحق أن نكون”.