صفقة بـ34 مليون دولار… رايان يهبط في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 175

أعلن بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرازيلي رايان قادما من فاسكو دي جاما بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف.

ولم يفصح بورنموث عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي البرازيلي سيحصل على مقابل مادي قدره 24.7 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولارا ) بالإضافة إلى 5.6 مليون جنيه إسترليني في صورة إضافات.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الصفقة تضمنت شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو (120 مليون دولارا ).

وشارك رايان (19 عاما ) في 34 مباراة في الدوري البرازيلي مع فاسكو دا جاما الموسم الماضي، وسجل 14 هدفا، إذ حل فريقه في المركز 14.

ولعب رايان 11 مباراة مع منتخب البرازيل تحت 20 عاما، وسجل هدفين، وسيعزز خيارات مدرب بورنموث أندوني إيراولا الهجومية بعد رحيل أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

وقال تياجو بينتو رئيس عمليات كرة القدم في بورنموث في بيان “نعتقد أن لديه إمكانات هائلة، وبورنموث هو البيئة المناسبة له لمواصلة تطوره وإحداث تأثير”.

ويحتل بورنموث، الذي حقق مطلع الأسبوع فوزا مفاجئا بنتيجة 3-2 على حامل اللقب ليفربول، المركز 13 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة. وسيحل الفريق ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز متذيل الترتيب يوم السبت.