الحوثيون يغلقون أبواب الصرافة غير الموالية.. إيقاف خمس شركات صرافة جديدة في صنعاء

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 152

قالت مصادر مصرفية إن جماعة الحوثي الارهابية أوقفت، يوم امس، نشاط خمس شركات ومنشآت صرافة لا تعود ملكيتها لجهات محسوبة عليها، في خطوة جديدة ضمن إجراءات تضييق اقتصادي تنفذها الجماعة عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.

وبحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين في صنعاء، وجّه البنك المركزي في صنعاء بعدم التعامل مع كل من شركة الحجي للصرافة، وشركة الفلك للصرافة، وشركة أبو الحارث للصرافة، ومنشأة الشعباني للصرافة، ومنشأة الوهيبي للصرافة، إضافة إلى شبكات التحويل التابعة لها.

وأوضح التعميم أن قرار الإيقاف جاء بدعوى ارتكاب الشركات الخمس “مخالفات مالية” لتعليمات البنك المركزي في صنعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد اقتصادي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يستهدف شركات ومؤسسات مالية غير مرتبطة بقيادات الجماعة، في وقت تتصاعد فيه حدة الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن.

وكانت الجماعة قد أصدرت، منذ مطلع ديسمبر كانون الأول الجاري، قرارات مماثلة أوقفت بموجبها 13 شركة ومنشأة صرافة، بذريعة مخالفة التعليمات، وفق مصادر مصرفية.