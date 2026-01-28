الخنبشي يلتقي السفير الأمريكي ويجتمع بمحافظ البنك المركزي ''تفاصيل''

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- الرياض

عدد القراءات 206

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع العامة في محافظة حضرموت.

وناقش الجانبان، مستجدات الوضع الأمني والعسكري في حضرموت، وجهود تأمين السواحل من قبل قوات خفر السواحل، والدور الذي تضطلع به قوات مكافحة التهريب بمختلف أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية بما يحفظ أمن المحافظة والممرات البحرية الحيوية.

وتطرق اللقاء، إلى احتياجات محافظة حضرموت في الجوانب الأمنية والخدمية والتنموية، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، ودعم جهود مكافحة الإرهاب والتهريب، وبناء قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يخدم أمن حضرموت واليمن والمنطقة.

واطّلع السفير فاجن خلال اللقاء، على نتائج إجراءات تسليم المعسكرات وتنظيمها ضمن إطار مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ الاستقرار الأمني والعسكري في المحافظة.

من جانبه، قدّم السفير الأمريكي تهانيه لعضو مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة نيله الثقة وتعيينه عضوًا في مجلس القيادة.

وأشاد السفير بجهود السلطة المحلية في حضرموت، وما تحقق من خطوات إيجابية على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار.

وجدد دعم بلاده لجهود الحكومة والسلطة المحلية في حضرموت..مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام.

على صعيد منفصل، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي والبنوك الوطنية في هذه المرحلة..مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، حاشد الهمداني.

جرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المصرفي، وتفعيل دور البنوك الوطنية في دعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب مناقشة آليات ضبط السوق المالية في المناطق المحررة، بما يسهم في الحد من الاختلالات وتحسين الأداء المالي والنقدي.

وشدد اللقاء، على ضرورة ضبط الإيرادات العامة، وتحسين عمليات التوريد إلى الحسابات الرسمية، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي، ويسهم في انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.