أكبر قفزة في تاريخ أسعار الذهب والدولار يواجه أزمة ثقة

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 188

تجاوز الذهب، اليوم الأربعاء، مستوى 5200 دولاراً للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قفز بأكثر من 3% في جلسة أمس، مدعوماً بتراجع العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات، وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية، وقبيل صدور قرار الفدرالي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.06% ليصل إلى 5244.12 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 5247.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً مكاسب تتجاوز 20% منذ بداية العام الحالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 3.00% إلى 5235.00 دولاراً للأونصة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى «أواندا»، إن صعود الذهب «يعكس الارتباط القوي جداً وغير المباشر بالدولار»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار خلال التعاملات الأميركية أمس جاء عقب تصريح للرئيس دونالد ترامب، رداً على سؤال عابر بشأن الدولار، ألمح فيه إلى وجود توافق واسع داخل البيت الأبيض على تبني سياسة تؤدي إلى إضعاف الدولار مستقبلاً، بحسب رويترز.

ويواجه الدولار ما وصفه محللون بـ«أزمة ثقة»، إذ تحرك قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات، ما أدى إلى زيادة عمليات بيع العملة الأميركية، بعدما قال ترامب إن قيمة الدولار «رائعة»، عندما سُئل عمّا إذا كان قد تراجع أكثر من اللازم.

في المقابل، تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 11 عاماً ونصف العام خلال يناير كانون الثاني، في ظل مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.