مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الحديدة شهرين تمهيدًا لإنهائها ويطالب الحوثيين بالإفراج عن المحتجزين

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 106

مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة شهرين إضافيين، حتى 31 مارس 2026، في خطوة تمهد لإنهاء مهمة البعثة بشكل نهائي، وذلك بموجب القرار رقم (2813).

وصوّت لصالح القرار 13 عضوًا في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، دون استخدام حق النقض. وألزم القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة انتقال وتصفية لبعثة أونمها، تتضمن نقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب آمن ومنظم لأفراد البعثة ومعداتها.

وتتولى بعثة أونمها قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إضافة إلى رصد إعادة الانتشار المتبادل للقوات وتأمين المدينة والموانئ بالتنسيق مع القوات المحلية ووفقًا للقانون اليمني.

ومنذ تأسيسها في العام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية، واجهت البعثة عراقيل كبيرة، بسبب القيود التي فرضتها مليشيا الحوثي على تحركاتها ووصول دورياتها، ما جعل بيئة عملها شديدة التقييد.

وشدد القرار على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات الإنسانية في اليمن.