مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الحديدة شهرين تمهيدًا لإنهائها ويطالب الحوثيين بالإفراج عن المحتجزين القوات الحكومية تتسلم مواقع ومعسكرات عسكرية جديدة في محافظة حضرموت ترامب يحذر العراق: إعادة المالكي للحكم «خطأ فادح» وتهديد بوقف الدعم الامريكي ترامب يكشف عن أسطول عسكري آخر يتجه الآن نحو إيران الزنجبيل للضغط والسكر- ماذا يحدث لهما عند تناوله أفضل فيتامين للساقين- 4 أنواع لعلاجهما من التشنجات أثناء النوم 6 أرقام عليك معرفتها لصحة قلبك حملة رقمية مدفوعة ومنسّقة ضد العليمي… أبوظبي ومنصات الانتقالي يصنعان ضغطاً سياسياً وهمياً منظمة حقوقية: انتهاكات الحوثيين في البيضاء ترقى لجرائم جسيمة تستوجب المساءلة الدولية وتحذيرات من كارثة إنسانية في القريشية مليشيا الحوثي تزوير مئات الأسماء ضمن كشوفات الأسرى… ورقة حوثية لإفشال اتفاق مسقط
مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لمدة شهرين إضافيين، حتى 31 مارس 2026، في خطوة تمهد لإنهاء مهمة البعثة بشكل نهائي، وذلك بموجب القرار رقم (2813).
وصوّت لصالح القرار 13 عضوًا في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، دون استخدام حق النقض. وألزم القرار الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة انتقال وتصفية لبعثة أونمها، تتضمن نقل المهام المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب آمن ومنظم لأفراد البعثة ومعداتها.
وتتولى بعثة أونمها قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إضافة إلى رصد إعادة الانتشار المتبادل للقوات وتأمين المدينة والموانئ بالتنسيق مع القوات المحلية ووفقًا للقانون اليمني.
ومنذ تأسيسها في العام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة الموقع بين الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية، واجهت البعثة عراقيل كبيرة، بسبب القيود التي فرضتها مليشيا الحوثي على تحركاتها ووصول دورياتها، ما جعل بيئة عملها شديدة التقييد.
وشدد القرار على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى مليشيا الحوثي، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المنظمات الإنسانية في اليمن.