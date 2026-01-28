القوات الحكومية تتسلم مواقع ومعسكرات عسكرية جديدة في محافظة حضرموت

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 273

كشفت مصادر عسكرية رسمية، الثلاثاء، عن تسلّم القوات الحكومية ممثلة بقوات درع الوطن عدداً من المعسكرات والمواقع العسكرية في محافظة حضرموت، في إطار الجهود المستمرة التي تقودها القيادة السياسية والعسكرية لتعزيز سلطة الدولة وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وأفادت مصادر حكومية بأن قوات درع الوطن تسلمت من قوات الطوارئ اليمنية معسكرات ومواقع عسكرية في مديرية رماه بمحافظة حضرموت، شملت اللواء 11 حرس حدود، ومقر الكتيبة الثانية، إضافة إلى النقاط العسكرية على مداخل المديرية، ومبنى إدارة الأمن.

وكانت قوات درع الوطن قد تسلمت، قبل يومين، مواقع عسكرية أخرى في مناطق الأدواس وحصوين ورأس حويرة، الواقعة في المناطق الرابطة بين ساحل ووادي حضرموت، ضمن خطة إعادة انتشار وتنظيم القوات الحكومية.

ونقلت القناة اليمن الفضائية عن مصدر عسكري قوله إن عملية التسليم ستتواصل خلال الأيام القادمة، لتشمل مواقع وثكنات عسكرية في مديرية ثمود، إضافة إلى معسكر الأحقاف وعدد من النقاط العسكرية الأخرى في المحافظة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تحركات يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة الدولة، وضمان خضوع جميع التشكيلات العسكرية والأمنية لوزارة الدفاع والداخلية.

وأكدت السلطات اليمنية في أكثر من مناسبة تمسكها بوحدة البلاد، ورفضها لأي مشاريع تمس سيادة اليمن أو تسعى لفرض أمر واقع خارج إطار الدولة، مشددة على أن إعادة الانتشار العسكري تهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات.