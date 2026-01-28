ترامب يحذر العراق: إعادة المالكي للحكم «خطأ فادح» وتهديد بوقف الدعم الامريكي

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن العراق قد يرتكب «خطأً فادحًا» في حال إعادة انتخاب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، على رأس الحكومة المقبلة، ملمّحًا إلى احتمال وقف الدعم الأمريكي لبغداد.

وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إنه سمع أن «العراق العظيم قد يعيد نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء»، معتبرًا أن ذلك سيكون تكرارًا لمرحلة «الفقر والفوضى العارمة» التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه السابقة، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن سياسات المالكي وأيديولوجياته «المتشددة» ستدفع واشنطن إلى التوقف عن مساعدة العراق في حال عودته إلى السلطة، مؤكدًا أنه «من دون الدعم الأمريكي، لن تكون للعراق أي فرصة حقيقية للنجاح أو الازدهار أو الحرية»، واختتم منشوره بعبارة: «لنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى».

ويأتي تحذير ترامب في ظل جدل سياسي واسع تشهده الساحة العراقية عقب ترشيح المالكي مجددًا لرئاسة الحكومة، بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وبلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة.

وشغل نوري المالكي منصب رئيس الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وهي فترة شهدت تحديات أمنية جسيمة، أبرزها تصاعد هجمات تنظيم «داعش» وسيطرته على مدن عراقية كبرى، من بينها الموصل، قبل أن تعلن الحكومة العراقية لاحقًا تحقيق النصر على التنظيم في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وبحسب الدستور العراقي، يتم تقاسم السلطة على أساس المكونات، بحيث يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي، ورئيس الجمهورية كرديًا، فيما يتولى رئاسة البرلمان قيادي من المكون السني.

وفي السياق ذاته، كان المبعوث الخاص لترامب إلى العراق، مارك سافايا، قد حذّر في وقت سابق من خطورة تنامي نفوذ الجماعات المسلحة غير الحكومية، معتبرًا أن الفشل في كبحها قد يدفع العراق نحو «التفكك والانحدار»، مشددًا على أن القرارات المقبلة ستحدد مسار البلاد نحو السيادة أو العودة إلى الفوضى.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن وجود حكومة عراقية «تُسيطر عليها إيران» لن يخدم مصلحة العراق ولن يعزز الشراكة مع واشنطن، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أشاد فيه بجهود بغداد في ملف مكافحة الإرهاب ونقل عناصر تنظيم داعش إلى منشآت آمنة داخل العراق.