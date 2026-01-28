الزنجبيل للضغط والسكر- ماذا يحدث لهما عند تناوله

الأربعاء 28 يناير-كانون الثاني 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

يلجأ كثير من الأشخاص لتناول الزنجبيل للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة، لكن يظل التساؤل قائمًا حول تأثيره على مستويات ضغط الدم وسكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري وارتفاع الضغط.

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" تأثير الزنجبيل على الضغط والسكر، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.

هل الزنجبيل يؤثر على ضغط الدم؟

يشير دكتور بهاء ناجي إلى أن الزنجبيل قد يُساعد في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لكنه لا يُعد علاجًا بديلاً للأدوية الموصوفة طبيًا، موضحًا أن التأثير يختلف حسب الكمية وطريقة الاستخدام.

أبرز تأثيرات الزنجبيل على الضغط

1- توسيع الأوعية الدمويةيساعد الزنجبيل على تحسين تدفق الدم عبر توسيع الأوعية، ما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الضغط الانقباضي والانبساطي.

2- منع تخثر الدم الزائدخصائص الزنجبيل المضادة للتجلط قد تقلل من خطر تكون جلطات صغيرة، ما يؤثر إيجابيًا على الدورة الدموية وضغط الدم.

3- تأثير محدود لدى بعض الأشخاصيُشير ناجي إلى أن تأثير الزنجبيل على الضغط ليس قويًا مثل أدوية الضغط، ولا يُنصح بتناوله بكميات كبيرة دون استشارة الطبيب، خاصة لمن يستخدمون أدوية مميعة للدم.هل الزنجبيل يؤثر على سكري الدم؟

يوضح استشاري التغذية أن الزنجبيل قد يُساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستويات السكر الصائم، لكنه ليس بديلًا عن أدوية السكر أو التحكم الغذائي.

أبرز تأثيرات الزنجبيل على سكر الدم:

1- زيادة حساسية الأنسولينيساعد الزنجبيل على تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، ما يساهم في خفض السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

2- تقليل امتصاص الجلوكوزقد يقلل الزنجبيل من سرعة امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، مما يساعد على التحكم في ارتفاع السكري بعد الوجبات