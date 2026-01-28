ترامب يكشف عن أسطول عسكري آخر يتجه الآن نحو إيران الزنجبيل للضغط والسكر- ماذا يحدث لهما عند تناوله أفضل فيتامين للساقين- 4 أنواع لعلاجهما من التشنجات أثناء النوم 6 أرقام عليك معرفتها لصحة قلبك حملة رقمية مدفوعة ومنسّقة ضد العليمي… أبوظبي ومنصات الانتقالي يصنعان ضغطاً سياسياً وهمياً منظمة حقوقية: انتهاكات الحوثيين في البيضاء ترقى لجرائم جسيمة تستوجب المساءلة الدولية وتحذيرات من كارثة إنسانية في القريشية مليشيا الحوثي تزوير مئات الأسماء ضمن كشوفات الأسرى… ورقة حوثية لإفشال اتفاق مسقط كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة تحبط محاولتي تهريب كميات من المواد المخدرة إلى السعودية ترامب يهدد إيران بإسطول ضخم أكبر من المرسل إلى فنزويلا تصعيد حوثي خطير: إعدامات واعتقالات تطال موظفي الأمم المتحدة وتشل العمل الإنساني تقرير يوثق تصاعد الانتهاكات الحوثية
يلجأ كثير من الأشخاص لتناول الزنجبيل للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة، لكن يظل التساؤل قائمًا حول تأثيره على مستويات ضغط الدم وسكر الدم، خاصة لدى مرضى السكري وارتفاع الضغط.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" تأثير الزنجبيل على الضغط والسكر، وفقًا لما ذكره الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية.
هل الزنجبيل يؤثر على ضغط الدم؟
يشير دكتور بهاء ناجي إلى أن الزنجبيل قد يُساعد في خفض ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لكنه لا يُعد علاجًا بديلاً للأدوية الموصوفة طبيًا، موضحًا أن التأثير يختلف حسب الكمية وطريقة الاستخدام.
أبرز تأثيرات الزنجبيل على الضغط
1- توسيع الأوعية الدمويةيساعد الزنجبيل على تحسين تدفق الدم عبر توسيع الأوعية، ما قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في الضغط الانقباضي والانبساطي.
2- منع تخثر الدم الزائدخصائص الزنجبيل المضادة للتجلط قد تقلل من خطر تكون جلطات صغيرة، ما يؤثر إيجابيًا على الدورة الدموية وضغط الدم.
3- تأثير محدود لدى بعض الأشخاصيُشير ناجي إلى أن تأثير الزنجبيل على الضغط ليس قويًا مثل أدوية الضغط، ولا يُنصح بتناوله بكميات كبيرة دون استشارة الطبيب، خاصة لمن يستخدمون أدوية مميعة للدم.هل الزنجبيل يؤثر على سكري الدم؟
يوضح استشاري التغذية أن الزنجبيل قد يُساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وخفض مستويات السكر الصائم، لكنه ليس بديلًا عن أدوية السكر أو التحكم الغذائي.
أبرز تأثيرات الزنجبيل على سكر الدم:
1- زيادة حساسية الأنسولينيساعد الزنجبيل على تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، ما يساهم في خفض السكر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
2- تقليل امتصاص الجلوكوزقد يقلل الزنجبيل من سرعة امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، مما يساعد على التحكم في ارتفاع السكري بعد الوجبات