أفضل فيتامين للساقين- 4 أنواع لعلاجهما من التشنجات أثناء النوم

ما هو أسرع علاج للشد العضلي؟
يمكن التخلص من التشنجات العضلية في الساق أثناء النوم خلال فترة قصيرة عن طريق المواظبة على تناول بعض الفيتامينات.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل الفيتامينات لعلاج الشد العضلي في الساق أثناء النوم، وفقًا لموقعي "Medical News Today" و"Verywellhealth".
ما هو الفيتامين الذي يوقف تشنجات الساق؟
1- فيتامين B1يلعب فيتامين B1 دورًا كبيرًا في علاج الشد العضلي في الساق، بفضل قدرته على إيقاف التشنجات العضلية.ويتوافر فيتامين B1 في العديد من الأطعمة، أبرزها:
-الحبوب الكاملة.-الأرز البني.-الدواجن.-فول الصويا.-المكسرات.-الفاصوليا المجففة.-البازلاء.
2- فيتامين B12الشد العضلي في الساق أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12، الأمر الذي يستدعي الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به، مثل الكبدة واللحم البقري والدجاج ومنتجات الألبان والبيض.
3- فيتامين ديمثل فيتامين د أهمية كبيرة لصحة العضلات، لأنه يساعد على تقويتها، بالإضافة إلى فعاليته في الحفاظ على كتلتها.
وبحسب الأبحاث، يساهم فيتامين د في علاج تشنجات الساق عند تناوله بجرعة تبلغ 1000 وحدة دولية يوميًا.ومن أكثر الأطعمة احتواءً على فيتامين د:
-الأسماك.-الدجاج.-البيض.-اللحم البقري.-الكبدة البقري.
4- فيتامين K2في دراسة سابقة، وجد الباحثون أن تناول 180 ميكروجرامًا من فيتامين K2 لمدة 8 أسابيع ساهم في تقليل تشنجات الساق الليلية لدى كبار السن